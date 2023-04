‘Ik was met Marco van Basten in het stadion, ik zou bij Ajax tekenen’

Woensdag, 26 april 2023

Het zit Eljero Elia nog altijd niet lekker dat hij in in het verleden bij Ajax is weggestuurd. De inmiddels gepensioneerde aanvaller vertelt in het programma Kick 't Met van Ziggo Sport dat hij in de C'tjes moest plaatsmaken voor de tweeling Jaap en Ruud Jong, neefjes van Frank en Ronald de Boer. Jaren later kon Elia terugkeren in Amsterdam, maar besloot hij te bedanken. "Ik had geen geruststelling meer."

Elia kwam in 2000 op De Toekomst terecht en was zo trots als een pauw. Twee jaar later was het echter al einde verhaal, door 'de gebroeders De Boer'. "Ik ben bij Ajax weggestuurd om een tweeling. De gebroeders De Boer, Jaap en Ruud de Boer (die eigenlijk 'Jong' van achternaam heten, red.). Ik ben weggestuurd en zij kwamen op mijn plek. Toen ben ik bij ADO gaan spelen en wilde Ajax me weer halen toen ADO degradeerde", vertelt Elia.

De voormalig vleugelspits bedankte echter voor een terugkeer naar zijn jeugdliefde. "Henk ten Cate was toen trainer en zei: 'Kom bij Ajax, maar je kan bij het tweede gaan trainen'. Toen zei ik: 'Nee, ik ga niet'. Het tweede voelde als een downgrade, ik had ook geen geruststelling meer. Ik heb altijd in de A1 of B1 gespeeld en was altijd topscorer. Maar altijd als ik bij de eindselectie kwam, was ik de eerste die afviel. Maar ik ben wel de eerste van hen allemaal die het Nederlands elftal heeft gehaald", haalt Elia zijn gram.

Een aantal jaar later had Elia voor de tweede keer de kans op een hereniging. Marco van Basten wilde hem naar Ajax halen, vlak nadat hij trainer werd van het eerste. Die deal ketste echter af, omdat FC Twente – Elia's toenmalige club – niet meewerkte aan een transfer. "Ik stond op het punt om bij Ajax te tekenen. Ik was samen met mijn zaakwaarnemer, mijn vader en mijn moeder in het stadion voor een kennismakingsgesprek met Van Basten", aldus Elia.

Zijn latere succes is een pleister op Elia's wonden. "Het heeft me wel geraakt. Je loopt elke week met je tasje en Ajax-trainingspakje, wordt opgehaald door zo'n busje, gaat om één uur van school, rijdt rustig naar Amsterdam, gaat trainen en doet je studie." Elia schopte het later onder meer tot dertig interlands voor Oranje en dienstverbanden bij Juventus en Feyenoord. Eind 2022 zette hij op 35-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière.