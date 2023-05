‘Ik heb niet zoveel met Arsenal, die houden er niet van om titels te winnen’

Zaterdag, 20 mei 2023 om 16:17 • Noel Korteweg

Gift Orban is aan een uitstekende tweede seizoenshelft bezig met AA Gent in de Jupiler Pro League. De twintigjarige Nigeriaan, die afgelopen winter overkwam van het Noorse Stabaek, is met negentien doelpunten in evenveel wedstrijden voor de Belgen een ware sensatie te noemen. Orban denkt al voorzichtig na over zijn volgende stap, waarbij hij Arsenal meteen uitsluit. “Die houden er niet van om titels te winnen”, aldus de spits lachend in gesprek met Het Nieuwsblad.

Het is dit seizoen ontzettend snel gegaan met Orban. De spits werd afgelopen zomer door Stabaek overgenomen van Bison FC uit Nigeria, waarna hij in 24 wedstrijden voor de Noren negentien keer scoorde en zeven assists gaf. Gent had in de winter genoeg gezien en legde ruim 3,5 miljoen euro voor hem neer. Orban droomt al voorzichtig van een toekomstige transfer naar de Premier League, zijn droomcompetitie.

"Ik droom van de Premier League en van Manchester United, Liverpool en Manchester City”, aldus de spits in gesprek met Het Nieuwsblad. “Ik heb niet zoveel met Arsenal, die houden er niet van om titels te winnen”, lacht hij. “Zo ging het tien jaar lang onder Arsène Wenger: spelers halen om ze vervolgens weer door te verkopen. Ik wil bij een club spelen die om de prijzen meedoet. Bij Real Madrid hebben ze geen tijd om tiki-taka te spelen, daar pakken ze gewoon prijzen.”

Orban vertelt dat zijn eventuele volgende stap niets met geld te maken gaat hebben. “Ik wil het voetbal beleven en niet ergens in een stadion zitten waar een paar man naar je zit te kijken. Dan heb je wel veel geld, maar geen zin om te voetbalen”, aldus de spits van Gent. “Als je 35 bent kan je op die manier nog geld meepikken, maar als jonge speler wil je gelukkig zijn.” Orban, die volgens Transfermarkt inmiddels negen miljoen euro waard is, heeft nog een contract tot medio 2027 bij Gent.