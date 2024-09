'Ik denk dat dit mijn beste wedstrijd ooit in het Nederlands elftal was'

Tijjani Reijnders kijkt met een positief gevoel terug op het gewonnen Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina. De middenvelder had met een doelpunt én assist een belangrijk aandeel in de 5-2 zege. “Ik denk dat dit wel een van mijn beste wedstrijden in Oranje was”, laat Reijnders voor de camera van de NOS weten.

Het Nederlands elftal begon zaterdagavond de nieuwe Nations League-campagne met een verdiende zege op Bosnië en Herzegovina. In het Philips Stadion legden de mannen van Ronald Koeman bij vlagen mooi voetbal op de mat, maar mede door twee simpel weggeven tegentreffers werd het nog 5-2.

Joshua Zirkzee opende middels zijn eerste interlandgoal de score, waarna Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Wout Weghorst en Xavi Simons de rest van de Nederlandse doelpuntenproductie verzorgden. Dinsdag is Duitsland de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA.

Na afloop van de overwinning verschijnt een dolgelukkige Reijnders voor de camera. In gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg laat hij weten tevreden te zijn met het resultaat en met het spel van zijn ploeg.

“Het spel was goed, al was het jammer dat zij door twee goals dichtbij kwamen. We vonden iedere keer een man tussen de linies. Dat is waar we op hadden getraind. We hebben het vandaag goed uitgevoerd, alleen was de eindpass een aantal keer niet helemaal goed. We kunnen wel tevreden zijn.”

Verder laat Reijnders weten een goede klik te hebben met Joshua Zirkzee. “Dat voel je op de training al wel. Je kijkt waar de ander loopt en anticipeert. We vonden elkaar goed vandaag, al had ik hem wel een paar assists meer kunnen geven.”

“Of dit mijn beste wedstrijd in Oranje was? Een van de beste wedstrijden zeker. Dé beste interland? Ja, dat denk ik wel. Ik ben weer een keer belangrijk geweest met een goal en dat is fijn”, besluit Reijnders.