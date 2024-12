Tommie van der Leegte schrok van 2 spelers PSV: 'Volgens mij zijn ze er klaar mee'

Tommie van der Leegte is afgelopen vrijdag flink geschrokken van Isaac Babadi en Tygo Land. De twee talenten namen het met Jong PSV op tegen FC Eindhoven (1-0 nederlaag), waar Van der Leegte teammanager is, en volgens laatstgenoemde leek het erop alsof Babadi en Land er totaal geen zin in hadden.

“Wij speelden met Eindhoven tegen Jong PSV”, begint Van der Leegte in De Rood Wit Podcast. “Dat is natuurlijk altijd leuk, maar nu helemaal omdat Babadi en mijn favoriet Tygo Land meededen. Uiteindelijk kijk je veel naar je eigen ploeg, maar ik maakte nu een uitzondering. Dan ga ik toch op Tygo Land letten. En die was me wel gruwelijk tegengevallen. Beiden vond ik echt heel slecht.”

“En ik snap het, het was koud, het veld was glad, kunstgras zijn ze niet gewend, de ambiance bij ons is natuurlijk niet geweldig… Maar het was echt zó slecht”, is Van der Leegte keihard.

Daarom is de voormalig profvoetballer van mening dat het niet verrassend was dat Babadi en Land zondag niet bij de selectie van PSV zaten voor het duel met FC Utrecht (2-5 winst). “Bosz was er vrijdagavond ook, en ik denk dat hij genoeg had gezien. Je kan slecht spelen, je kan onzichtbaar zijn, maar dit vond ik echt…”

“Ik schrok ervan. Zowel zonder bal als met bal. Ik vond het echt dramatisch. Alle twee. Tygo werd er ook eerder afgehaald, en dat was niet de afspraak. De trainer had genoeg gezien. Ik had echt het idee dat ze er geen zin in hadden.”

Zowel Babadi als Land mag dit seizoen sporadisch enkele minuten invallen bij het eerste elftal van PSV. Het grootste deel van hun minuten maken ze echter namens Jong PSV. Van der Leegte snapt dat wel, na wat hij vrijdag heeft gezien.

“Dan krijgt Bosz gelijk. Want eerst zaten ze op de bank, en vielen ze weinig in. Maar nu zitten ze niet eens meer op de bank (bij PSV 1, red.). Want als je dit laat zien, dan snap ik Bosz volkomen. Ik vind het raar. Ik denk dat ze er beiden klaar mee zijn en verhuurd willen worden. Dat wil PSV misschien ook wel, want dit heeft geen zin zo.”