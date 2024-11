Ihattaren vertelt met wie op tribune hij doelpunt vierde: 'Een vaderfiguur voor me'

Mohamed Ihattaren verscheen na het maken van zijn eerste doelpunt voor RKC Waalwijk opgetogen voor de camera van ESPN. De aanvallende middenvelder, die tegen sc Heerenveen (1-1) via een penalty voor de gelijkmaker zorgde, stond eigenlijk niet eens op het lijstje met penaltynemers. "Michiel (Kramer, red.) is de eerste nemer", aldus Ihattaren.

Het was het beslissende moment in de blessuretijd van de tweede helft, maar Ihattaren had weinig last van de druk. "De besten missen ook weleens een penalty. Ik heb niet zoveel druk ervaren. Ik was vooral blij dat ik hem mocht nemen."

Kramer stond al met de bal in de handen om de penalty te nemen. "Michiel is de eerste nemer. Ik vroeg hem netjes of ik hem mocht nemen. Hij begreep me. Het is een lieve jongen. We kunnen het goed met elkaar vinden. Het zegt genoeg over de band die we hebben in het team. We gunnen het elkaar echt, en dat hebben we ook keihard nodig in het vervolg van het seizoen."

"Ik stond op het punt om een panenka te doen", onthult Ihattaren, die de bal uiteindelijk in de rechteronderhoek schoot. "Echt waar, dat had ik afgesproken, dat ik de eerste penalty panenka zou nemen. Maar ik kan Michiel niet teleurstellen, dus ik dacht: ik schiet hem overtuigend binnen. Ik wissel niet op het moment zelf. Op het moment dat ik de bal in de handen had, wist ik: strak rechts. Ik probeer niet te twijfelen op zo'n moment."

Henk Fraser zei voorafgaand aan de wedstrijd dat er een reden is dat Ihattaren nog niet zoveel minuten maakt als gehoopt. "Iedereen weet dondersgoed dat geen enkele trainer, een in potentie zo’n goede speler, zo lang laat wachten. Daar is echt wel een reden voor lijkt mij", aldus de coach van RKC, die niet wilde zeggen wat die reden dan is.

Ihattaren wil de reden ook niet geven. "Dat is iets tussen ons", aldus de ex-PSV'er, die een goede band heeft met Fraser. "Ik vind het heel fijn dat hij open is en goed communiceert. Ik ben heel blij met zijn hulp. Hij is heel direct tegen me. Dat vind ik fijn. Het is niet dat je met vraagtekens zit. Je weet altijd hoe en wat. Hij helpt me graag. We zijn op de goede weg. Dat moeten we volhouden."

Ihattaren heeft er vertrouwen in dat zijn speeltijd de komende tijd zal toenemen. "Ik train natuurlijk met de groep, maar ook apart met de trainers van de club. Daar helpen ze me heel goed bij. Ik hou me aan het plan. Ik heb er alle vertrouwen in."

Ihattaren zocht na het maken van zijn doelpunt een bekende op. "Dat is mijn oudere broer, Yassir. Hij is echt een vaderfiguur voor me." Na het maken van zijn goal schreeuwde Ihattaren 'mama, mama, mama'. "Ik denk elk moment aan haar. Alles wat ik doe, doe ik met haar en voor haar. Het is een cliché, maar het zit bij mij heel diep."

Ihattaren vierde zijn goal met broer Yassir: