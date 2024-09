‘Ihattaren heeft zó veel talent, over een half jaar kan hij weer bij het Nederlands elftal zitten’

RKC Waalwijk zorgde donderdag voor een daverende verrassing door de clubloze Mohamed Ihattaren te presenteren als nieuwe aanwinst. De 22-jarige voetballer heeft een contract voor één seizoen getekend. Ihattaren werd al veelvuldig afgeschreven, maar zijn psychiater Bram Bakker weet zeker dat ‘Mo’ zijn enorme potentie nu echt gaat waarmaken.

Voetbalmakelaar José Fortes Rodriguez waagde een laatste poging om de carrière van Ihattaren te redden. De technische linkspoot krijgt sinds juni begeleiding van een groepje professionals. Onder hen de fysiotherapeuten en hersteltrainers Rik Tacken en Camiel van Druten, diëtiste Anja van Geel, voetbaltrainers Nordin Wooter en Soufiane Touzani en kickboksdocenten Jivan en Nadia Akihary.

Daarnaast bestaat zijn team uit psychiater Bakker, traumatherapist Franky Mandias en begeleiders Ricardo Kishna en Koen Veenstra. Het laatstgenoemde duo staat 24/7 voor Ihattaren klaar.

In de jaren na de dood van zijn vader verwaarloosde Ihattaren zichzelf. Zijn psychiater Bakker legt in het Algemeen Dagblad uit wat het uitgangspunt is van zijn nieuwe begeleidingsteam.

“Dat was niet de voetballer Mo, maar de mens Mo. Alles wat hij wil, had ik goed gevonden. Oftewel: als hij had gezegd dat hij een pizzeria wil beginnen, had ik dat ook prima gevonden. De bedoeling was gewoon om deze jongen, die in de problemen zat, te helpen.”

Ihattaren blies zijn carrière al meerdere keren nieuw leven in. Periodes bij Juventus, Sampdoria, Ajax en Slavia Praag liepen uit op een deceptie. Bakker heeft zich echter flink gestoord aan de 'zogenaamde kenners' in de voetballerij die steeds zeiden 'dat Ihattaren nooit meer terugkomt'.

“Dan dacht ik steeds: wie ben jij dan dat je dit zegt? Deze jongen is 22 jaar en gaat een sensatie worden op de Nederlandse velden. Ja, daar mag je mij best op afrekenen straks. Niemand weet hoe dit afloopt, maar we hebben het over iemand met exceptioneel veel talent. Zó veel dat hij over een half jaar weer in Oranje kan staan. Zo goed is hij. En ik zie iemand die ontzettend graag wil en die topfit is.”