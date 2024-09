Ihattaren bevestigt: 'Dit is een groot doel dat ik heb opgeschreven, alleen hij roept het in de media...'

Mohamed Ihattaren keert met enorme ambities terug in het profvoetbal. De 22-jarige aanvallende middenvelder vertelt vrijdag in het Mandemakers Stadion van zijn nieuwe club RKC Waalwijk over de dromen die hij op korte termijn al hoopt te kunnen realiseren.

Ihattaren werkte achter de schermen met een grote groep van persoonlijke begeleiders hard aan zijn terugkeer op het hoogste voetbalniveau. Bram Bakker, de psychiater die Ihattaren persoonlijk bijstaat, vertelde in een interview aan het Algemeen Dagblad alle vertrouwen te hebben in zijn pupil.

"Deze jongen is 22 jaar en gaat een sensatie worden op de Nederlandse velden", aldus Bakker. "Ja, daar mag je mij best op afrekenen straks."

"Niemand weet hoe dit afloopt, maar we hebben het over iemand met exceptioneel veel talent. Zó veel dat hij over een half jaar weer in Oranje kan staan. Zo goed is hij. En ik zie iemand die ontzettend graag wil en die topfit is", vertelde Bakker.

Ihattaren, die deze week een contract voor één seizoen ondertekende bij RKC, wordt geconfronteerd met het interview van zijn psychiater. "Hij weet wat ik ervoor doe, hij weet wat ik ervoor laat", aldus Ihattaren voor de camera van Voetbalprimeur.

"We hebben nauw contact met elkaar", vervolgt Ihattaren. "Hij heeft alle vertrouwen in mij, dat vind ik superfijn."

Ihattaren bevestigt dat het Nederlands elftal halen zijn grote doel is. "Dat zijn doelstellingen die ik voor mezelf op papier heb gezet. Daar was hij getuige van. Alleen hij roept het in de media..."