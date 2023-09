Ierse media vernietigen Oranje-klant: ‘Hij leek alsof hij zou gaan smelten’

Maandag, 11 september 2023 om 07:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:10

Na de benauwde zege van Oranje in Dublin (1-2) zijn binnen- en buitenlandse media eensgezind over de te bespreken man. Matchwinner Wout Weghorst siert de voorpagina van meerdere Nederlandse sportkaternen en ziet ook in Ierland de loep op zich gericht. Over Het Kanaal omschrijft men de TSG Hoffenheim-spits als 'too hot to handle' voor de Ierse defensie. Ook Denzel Dumfries en Mark Flekken worden uitgelicht.

The Irish Examiner zag zondag een andere Weghorst dan in zijn tijd bij Manchester United. De krant voelt zich geroepen het voor de spits op te nemen. "Hoewel het zicht van Weghorst voor hoongelach zorgde bij het thuispubliek, vanwege zijn ongelukkige huurperiode bij Manchester United, was hij too hot to handle voor Ierland." Ook Independent betitelt Weghorst een 'Manchester United-flop', maar deelt daarna complimenten uit: "Het was een erg Britse goal: een assist ingekopt van rechts en een vlijmscherpe touch van de bedrijvige spits Wout Weghorst."

HetAlgemeen Dagblad vindt dat ook Dumfries eer toekomt. Verslaggever Sjoerd Mossou prijst de onvermoeibaarheid van de rechtsback en omschrijft zijn aandeel bij de winnende treffer op poëtische wijze. "Op zijn knieën glijdt Wout Weghorst over het gras van het Aviva Stadium, tien minuten na rust, brullend van vreugde. Pal voor het vak met Nederlandse fans viert de invaller zijn feestje, gevolgd door en sliertje opgeluchte ploeggenoten, meteen na zijn treffer op aangeven van – wie anders – Denzel Dumfries." De Telegraaf betitelt Dumfries 'de diesel' in het elftal van Ronald Koeman. "Een sluwe bal van Frenkie op de diesel Dumfries was de inleiding tot de echte spitsengoal van de gedreven Weghorst: 1-2."

De dissonant

Het optreden van Mark Flekken kon de Nederlandse en Ierse media minder bekoren. Independent onderstreepte dat met een grondige analyse van zijn naam. "Flekken kan naar het Engels vertaald worden als 'flake' (vlokje, red.) en de nummer één van Nederland was bijna vlokkiger dan iedere keeper die we de laatste tijd gezien hebben op Lansdowne Road. Hij leek alsof hij het potentieel had om te vergaan en te smelten als een ijshoorntje dat te lang in de zon heeft gelegen." De Telegraaf was in Nederland niet milder. "Flekken, die tegen Griekenland niet of nauwelijks werd getest, leek in Ierland stijf te staan van de zenuwen."