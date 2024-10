Ibrahim Afellay: 'Het is heel veelzeggend dat Ajax hém enorm mist'

Ibrahim Afellay vindt het 'heel veelzeggend' dat Ajax Kian Fitz-Jim mist. De technisch begaafde middenvelder kampt met een blessure en miste afgelopen week de duels met Slavia Praag (1-1) en FC Groningen (3-1 winst).

Afellay analyseert zondagavond bij Studio Voetbal die laatste wedstrijd. Door late treffers van Wout Weghorst en Chuba Akpom trokken de Amsterdammers uiteindelijk aan het langste eind, maar dat duel had ook heel anders kunnen aflopen, denkt de analyticus.

“Groningen heeft het laten liggen om Ajax pijn te doen in de omschakeling”, oordeelt Afellay live bij de NOS. “Ze waren vaak veel te druistig. Ze wilden zó graag dat ze de controle verloren om in de eindfase een goede pass te geven.”

De voormalig voetballer waakt daarom voor te veel optimisme in Amsterdam, maar is wel van mening dat de ploeg de goede kant op beweegt. “Het houdt bij Ajax nog steeds niet over”, zegt de oud-international.

“Wat je ze wel kan nageven is dat er in vergelijking met vorig jaar echt een team staat en ze krijgen ook veel minder tegengoals (vier in zes duels, red.). Maar aan de bal is het nog steeds niet om over naar huis te schrijven”, vindt Afellay.

“Je ziet zoveel foute passes en het is ook heel veelzeggend dat een Fitz-Jim, die vorig seizoen niet eens een basisplek had bij Excelsior, de persoon is die bij Ajax de lijnen uit moet zetten. Die missen ze nu enorm, met zijn creativiteit op het middenveld.”

“Dat geeft wel aan dat de problemen nog steeds niet zijn opgelost. Maar wel knap dat ze ondanks dat nu wel hun punten halen en de wedstrijden winnen die ze vorig jaar niet zouden winnen”, besluit de analist.