Ian Maatsen is nagenoeg rond met nieuwe club en lijkt fraaie stap te maken

Ian Maatsen kan Chelsea verlaten voor Borussia Dortmund, zo meldt 1908.nl en wordt bevestigd door Voetbal International. De Duitsers zijn concreet voor de 21-jarige linksback, die deze week zijn basisdebuut in de Premier League maakte voor the Blues. Niets lijkt een overgang naar Dortmund nog in de weg te staan voor Maatsen.

De Nederlander is namelijk persoonlijk nagenoeg rond met de Duitsers en ook tussen Dortmund en Chelsea ‘lijkt het goed te komen’, zo klinkt het. Over de hoogte van de transfersom is nog niets duidelijk.

Maatsen kwam dit seizoen nauwelijks voor in de plannen van manager Mauricio Pochettino, die op de linksbackpositie doorgaans andere keuzes maakte. De dertienvoudig Jong Oranje-international ervaarde fikse concurrentie op Stamford Bridge en lijkt daarom nu eieren voor zijn geld te kiezen.

De teller staat dit seizoen op 378 speelminuten, verdeeld over 15 wedstrijden voor the Blues. Maatsen maakte deze week zijn basisdebuut voor Chelsea in de wedstrijd tegen Crystal Palace (2-1 winst). De linkspoot speelde dat duel opvallend genoeg als rechtsbuiten.

De in Vlaardingen geboren back leek afgelopen zomer nog hard op weg naar Burnley, voor wie hij vorig seizoen op huurbasis al uitkwam. Maatsen besloot op het laatste moment alsnog bij Chelsea te blijven, ondanks de aanwezigheid van onder anderen Ben Chilwell en Marc Cucurella.

Als de linkspoot inderdaad naar Dortmund verkast, dan gaat hij voor het eerst in zijn carrière buiten Engeland spelen. Maatsen speelde in de jeugd van Feyenoord, Sparta Rotterdam en PSV en verruilde de jeugdopleiding van de Eindhovenaren in de zomer van 2018 voor die van Chelsea.

De Londenaren verhuurden hem aan achtereenvolgens Charlton Athletic, Coventry City en Burnley. In de zomer van 2022 was Feyenoord nog concreet voor Maatsen. De back koos toen echter voor een verhuurperiode bij het Burnley van Vincent Kompany. Maatsen beschikt nog over een contract tot medio 2025 bij Chelsea en is volgens Transfermarkt twintig miljoen euro waard.

