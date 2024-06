Ian Maatsen heeft basisplek in CL-finale, Malen en Reus bankzitters

In navolging van Real Madrid heeft ook Borussia Dortmund zijn opstelling voor de Champions League-finale bekendgemaakt. Trainer Edin Terzic heeft geen verrassingen in petto. Ian Maatsen staat op zijn vertrouwde linksbackpositie, terwijl Donyell Malen en Marco Reus op de bank beginnen. De eindstrijd op Wembley begint om 21:00 uur (Nederlandse tijd) en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

De Champions League-finale is met name voor Reus een bijzondere. Het clubicoon, dat sinds 2012 het geel-zwarte shirt draagt, staat voor zijn laatste minuten als speler van Dortmund. De vrijdag 35 jaar geworden Reus slaagde er nooit in om met Dortmund kampioen te worden, maar het veroveren van de Champions League zou die pijn flink verzachten.

Reus was er in 2013 bij, toen Dortmund op Wembley de Champions League-finale verloor van Bayern München. Dortmund wist in zijn historie eenmaal de Champions League te veroveren. Dankzij een dubbelslag van Karl-Heinz Riedle en een treffer van Lars Ricken werd Juventus in de finale van 1997 verslagen.

Terzic begint met Gregor Kobel onder de lat. Ook in de verdediging zijn er geen verrassingen waar te nemen. Het centrum wordt gevormd door Mats Hummels en Nico Schlotterbeck, terwijl de backposities ingevuld worden door Julian Ryerson (rechts) en Maatsen (links).

Marcel Sabitzer, die komende maand met Oostenrijk in actie komt tegen Oranje, vormt met Emre Can het blok op het middenveld achter nummer 10 Julian Brandt. Spits Niclas Füllkrug wordt geflankeerd door Jadon Sancho (rechts) en Karim Adeyemi (links).

"Een finale win je niet, een finale speel je en dat is ons doel", blikte Terzic vrijdag vooruit. "We zijn blij dat we hier zijn, maar we moeten op Wembley winnen van Real Madrid om de trofee in onze handen te krijgen."

Terzic ziet Real Madrid als de uitgesproken favoriet. "Maar wij waren ook niet de favoriet tegen Atlético Madrid of Paris Saint-Germain. Als we dapper zijn en niet toekijken, maken we een kans."

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

