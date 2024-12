Hwang In-beom uit zijn onvrede bij Feyenoord: ‘Dat is onacceptabel’

Feyenoord moet woensdagavond winnen van Sparta Praag, zo zegt sterkhouder Hwang In-beom in gesprek met de NOS. Volgens de 28-jarige middenvelder is het ‘onacceptabel’ dat Feyenoord thuis nog geen punt heeft gepakt in de Champions League.

Hwang kan niet wachten op de wedstrijd van woensdag. “Het duel met Sparta Praag zou wel eens een cruciale wedstrijd kunnen worden om ons te plaatsen voor de volgende ronde.”

“We moeten winnen, wat er ook gebeurt. We kunnen nu niet dezelfde fouten maken als in oktober tegen RB Salzburg”, aldus Hwang.

Hwang geeft aan dat Feyenoord zich toen in een andere fase bevond. “We zaten toen in een druk programma en hadden veel blessures. Dezelfde spelers moesten steeds in actie komen. Dat was vrij intens. Iedereen was moe. Maar dat kunnen we nu niet als excuus gebruiken.”

Volgens Hwang is het tijd dat Feyenoord de supporters een thuiszege schenkt. “Nu moeten we in De Kuip eens punten gaan pakken. Dat we thuis nog op nul staan, is onacceptabel.”

Hwang speelde tot dusver 1.385 minuten namens Feyenoord, verdeeld over 16 officiële wedstrijden. De Zuid-Koreaanse controleur was daarin goed voor twee doelpunten en twee assists.

“Ik weet niet waarom het zo goed gaat, maar ik hou vanaf de eerste dag van de club en van het land. Iedereen is zo aardig. Het voelt geweldig om hier te zijn”, besluit de trotse Hwang.