Hwang In-beom noemt uitzonderlijke teamgenoot bij Feyenoord: ‘Op het trainingsveld wordt je soms gek van hem’

Hwang In-beom is tevreden over zijn eerste periode bij Feyenoord. De middenvelder kwam in de zomer over van Rode Ster en wist vanaf het begin zijn stempel te drukken bij de Rotterdammers. In een uitgebreid interview in het Algemeen Dagblad kijkt hij terug op de eerste seizoenshelft.

Na zijn binnenkomst in Rotterdam, ging het allemaal heel snel voor Hwang. “Ze noemden mij meteen ‘boomie’. Dat had ik bij al mijn vorige clubs nog nooit meegemaakt. Het voelde alsof ik er meteen bij hoorde.”

“Ik was er ook maar net of ik stond al in de basis tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. Ik voelde vanaf het allereerste moment van echt iedereen steun en support.”

Hwang was meteen onder de indruk van Het Legioen. “Wat vooral bij mij is blijven hangen is dat onze supporters tijdens de 0-4 thuisnederlaag tegen Bayer Leverkusen steun bleven geven. Toen dacht ik: ik heb de juiste keuze gemaakt. In die fase vielen de resultaten tegen en een 0-4 verlies is niet niks, maar ze bleven achter ons staan. Dat doet iets met spelers.”

De Zuid-Koreaan bewandelde niet de meest logische route richting Rotterdam, maar dat hoeft volgens hem niet alles te zeggen. “Soms heb je een andere route. Kijk bij Feyenoord naar Anis Hadj Moussa. De kwaliteiten die hij heeft in de één tegen één zijn uniek”, is hij lovend voor zijn teamgenoot.

“Hij passeert zo makkelijk tegenstanders”, vervolgt Hwang. “Op het trainingsveld word je er soms gek van. Je weet wat hij gaat doen en toch kapt hij je uit of trap je in de schijntrap. Dat is kwaliteit. En er loopt veel kwaliteit in Nederland. Dat wist ik al, want sinds Guus Hiddink volgen wij de Nederlandse competitie op de voet.”

Zondag gaat Feyenoord op bezoek bij koploper PSV. Het gat tussen beide ploegen bedraagt momenteel zeven punten in het voordeel van de Eindhovenaren, maar Hwang weet wat er op het spel staat. “We hebben al te veel punten laten liggen. We gaan daar proberen te winnen van PSV.”