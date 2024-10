Hugo Bueno reist tóch met Feyenoord af naar Lissabon voor Champions League-duel met Benfica

Hugo Bueno is tóch onderdeel van de 22-koppige selectie waarmee Feyenoord afreist naar Portugal. Daar neemt de ploeg van Brian Priske het woensdagavond op tegen Benfica. Bueno viel in het duel met Go Ahead Eagles (1-5 zege) nog geblesseerd uit.

Maar de Spaanse vleugelverdediger is toch fit genoeg bevonden om in ieder geval mee te reizen naar Lissabon. Of de huurling van Wolverhampton Wanderers minuten gaat maken tijdens het Champions League-affiche, moet nog blijken.

Gijs Smal is op de linksbackpositie een alternatieve keuze voor Priske, terwijl Dávid Hancko daar ook uit de voeten kan. Verder valt het ontbreken van Chris-Kévin Nadje op. De reden waarom is vooralsnog onbekend.

Bart Nieuwkoop blijft, net als Gjivai Zechiël, achter in Rotterdam. Het tweetal worstelt met blessures en richt zich op het trainingscomplex van Feyenoord op hun herstel. Ook Feyenoord Onder 19 vliegt overigens mee vanaf Rotterdam Airport. Voor hen wacht in Lissabon de derde wedstrijd in de UEFA Youth League, woensdag om 12:00 uur tegen de leeftijdgenoten van Benfica.

De volledige selectie:

Justin Bijlow

Timon Wellenreuther

Plamen Andreev (niet speelgerechtigd)

Mannou Berger

Thomas Beelen

Hwang In-beom

Gijs Smal

Ramiz Zerrouki

Quinten Timber

Ayase Ueda

Igor Paixão

Facundo González

Hugo Bueno

Luka Ivanušec

Gernot Trauner

Julián Carranza

Jeyland Mitchell

Anis Hadj-Moussa

Antoni Milambo

Jordan Lotomba

Dávid Hancko

Ibrahim Osman