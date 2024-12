Hugo Borst: 'Jij bent de aangewezen persoon om naar moeder Ihattaren te gaan en te zeggen...'

Karim El Ahmadi geniet met volle teugen van Mohamed Ihattaren. De gewezen middenvelder denkt dat de aanvallende middenvelder na de winterstop nog weleens heel belangrijk kan worden voor RKC Waalwijk in de strijd tegen rechtstreekse degradatie. Ihattaren tekende vrijdag voor een assist bij RKC, dat een punt pakte tegen PEC Zwolle (1-1).

''Hij liep 12,6 kilometer en alleen Margaret had meer sprints dan Ihattaren. Die had er achttien, en Ihattaren twaalf. Maar hij speelde weer geweldig, vooral aan de bal. Er kunnen nog wel wat kilootjes af, maar het is echt een geweldenaar'', steekt El Ahmadi in De Eretribune de loftrompet over de middenvelder van RKC.

''Je ziet dat de tegenstander bij hem altijd dubbelt, waardoor altijd andere mensen vrijkomen. Deze jongen is de laatste weken echt wel beslissend voor RKC. En als iemand RKC erin kan houden, dan is hij dat wel'', ziet de voormalig Feyenoorder een belangrijke rol weggelegd voor Ihattaren in de strijd tegen degradatie.

''Het is een geweldige speler. Vooral als hij bij een team zou spelen dat hoog op het veld staat'', aldus El Ahmadi, die direct wordt aangevuld door tafelgenoot Hugo Borst.

''Maar hier kun jij ook een belangrijke rol in vervullen. Want jij bent de aangewezen man om naar moeder Ihattaren te gaan. Met dat schitterende lichaam van jou, terwijl je allang gestopt bent'', zegt Borst met een kwinkslag. ''Jij moet echt een goed kookboek meenemen en zeggen: 'Alstublieft, doe het voor Nederland'''.

''Ik denk dat Ihattaren meer aanleg heeft dan ik (om dikker te worden, red.). Ik padel veel en doe hardlopen. Maar wat hij aan de bal doet is echt geweldig. Ik heb echt van hem genoten. Ik hoop dat hij luistert en ons wekelijks blij maakt'', zo besluit El Ahmadi.