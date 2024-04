Hotel buit exclusief sterrenbezoek van Cristiano Ronaldo maximaal uit

Een hotel in de Sloveense hoofdstad Ljubljana heeft een originele manier gevonden om een slaatje te slaan uit een bezoek van Cristiano Ronaldo. Het bed waarin de Portugese sterspeler heeft geslapen wordt geveild.

Ronaldo reisde vorige week met de Portugese nationale ploeg af naar Slovenië om daar een vriendschappelijke wedstrijd te spelen. Hoewel het voor de sterspeler van Al-Nassr uitliep op een deceptie, spint het hotel waar hij sliep mogelijk garen bij zijn komst.

Fans van Ronaldo hebben namelijk de mogelijkheid om het bed waarin hij sliep voorafgaand aan de oefeninterland op de kop te tikken. Het startbedrag bedraagt 5.000 euro.

Het Grand Plaza Hotel, waar Ronaldo samen met zijn ploeggenoten overnachtte, is voornemens om de uiteindelijke opbrengst aan het goede doel te schenken. Het hotel werkt samen met het mediabedrijf ‘Pop TV’ om de campagne in de markt te zetten en een zo hoog mogelijk bedrag op te halen.

"Zijn bezoek was speciaal en uniek", valt te lezen bij de omschrijving. "Daarom voorzien we deze unieke verrassing waar iedereen aan kan deelnemen. Want we weten niet wanneer Ronaldo nog eens naar Slovenië zal komen."

Het bezoek van Ronaldo aan Slovenië liep uit op een grote deceptie. Naast dat hij met zijn ploeg met 2-0 onderuitging, kreeg hij het na afloop aan de stok met de arbitrage.

De sterspeler verliet het veld met een woede-uitbarsting. Hij leek zijn onvrede te uiten richting de vierde official, daar hij naar eigen zeggen recht had op twee penalty's. Ronaldo gebaarde met twee vingers naar de arbiter. Vervolgens bleek uit fanbeelden dat hij het stadion razendsnel verliet.

