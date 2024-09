Hoop voor Feyenoord? Toptarget maakt minder goede beurt dan Barcelona-talent

Assane Diao zal met gemengde gevoelens terugkijken op het duel tussen Real Betis en Leganés (2-0 winst). De negentienjarige aanvaller begon vrijdagavond nog als basisspeler aan de thuiswedstrijd, maar werd al na een uur vervangen door Vitor Roque. De huurling van FC Barcelona wist wel direct zijn stempel te drukken in Estadio Benito Villamarín.

Vlak na de wissel van Diao brak Abde Ezzalzouli de ban namens Real Betis. Vier minuten voor tijd bepaalde Roque de eindstand op 2-0 door een rebound binnen te tikken. Na afloop was trainer Manuel Pellegrini zeer positief over de Braziliaan, terwijl ook de situatie van Diao besproken werd.

“Dit was een typische spitsengoal. Grote doelpuntenmakers zijn altijd alert om zo’n rebound te benutten”, aldus Pellegrini na afloop van het duel in Sevilla. Roque had slechts 64 minuten nodig om zijn eerste doelpunt namens Real Betis te maken.

Diao wist in 137 minuten (vier wedstrijden) dit seizoen nog niet te scoren. Pellegrini kreeg na afloop de vraag waarom zijn pupil als spits startte in plaats van op de flanken. “Omdat ik hem meer als spits zie. Tijdens onze trainingssessies vult hij die rol uitstekend in.”

“Vandaag had hij daar meer moeite mee”, gaat Pellegrini verder. “Maar voor mij is het duidelijk wat hij voor ons kan betekenen. Ook is hij zelf duidelijk over wat hij voor ons wil betekenen. Daarom speelt hij nog steeds.”

Algemeen directeur Dennis te Kloese bevestigde in gesprek met Voetbal International dat Feyenoord snel weer in gesprek gaat met Real Betis. Ditmaal is het de bedoeling dat Diao komende winter naar De Kuip komt.

Diao was op Deadline Day in Nederland om zijn transfer naar Feyenoord af te ronden, maar zijn handtekening bleef uit. Dat terwijl de Rotterdammers al een akkoord hadden bereikt met Real Betis.

Nu moet Feyenoord opnieuw een deal sluiten met Real Betis, om vervolgens Diao te overtuigen voor de Nederlandse route te kiezen. De Spaanse jeugdinternational ligt in Sevilla nog tot medio 2027 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo’n 12 miljoen euro. In 32 duels namens Betis scoorde Diao 4 keer.