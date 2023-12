Hoop op succesvolle Ihattaren-comeback bij Slavia: ‘Ik gun hem rust in Praag’

Dinsdag, 5 december 2023 om 10:40 • Wessel Antes

Dave Aalbers hoopt dat Mohammed Ihatarren gaat slagen bij Slavia Praag, zo zegt de journalist van Voetbal International in de dagelijkse podcast VI ZSM. De Tsjechische topclub maakte maandagavond bekend dat de 21-jarige Utrechter tot het einde van dit seizoen heeft getekend in de Fortuna Arena. Bij een succesvolle samenwerking tussen Ihattaren en Slavia komen daar drie seizoenen bij, een scenario waar Aalbers op hoopt.

Aalbers woont in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, waar Ihattaren als kind is opgegroeid. “Hij was natuurlijk een van onze Golden Boys. Er is al zoveel over hem gezegd en geschreven. Hij gaat nu bij Slavia Praag spelen en ik vind het vooral heel mooi dat hij nog een kans krijgt. Ook nog eens een kans bij een grote club uit Tsjechië.”

De journalist hoopt dat Ihattaren er weer bovenop komt in Praag. “Die jongen heeft een hoop fouten gemaakt en verkeerde dingen gedaan, maar ik gun hem wel heel erg de rust. Wij wonen ook in die buurt, maar ik denk dat het wel goed is dat hij straks even weg is uit die buurt. Zodat hij zich echt weer kan focussen op het voetbal”, aldus Aalbers, die als kanttekening plaatst dat Praag ook niet de meest rustige stad van Europa is.

Aalbers merkt dat er een bepaalde sfeer hangt rondom de naam van Ihattaren. “Het lijkt wel alsof mensen willen dat hij valt. Ik merk dat mensen genieten van zijn ellende en dat vind ik een beetje triest. Daardoor hoop ik toch dat hij het gaat waarmaken, al dan niet via een omweg.”

Media-aandacht

Collega-journalist Kallum van Oudheusden vraagt zich af waarom alle artikelen over Ihattaren bij VI het meest gelezen worden. “De jongens met een rauw randje zijn uiteindelijk heel interessant voor de media, er gebeurt veel om hem heen”, zo concludeert Aalbers.

“Hij kwam op als een komeet en kan vervolgens niet goed met de roem omgaan. Dat zijn toch altijd de verhalen waar de mensen klaarblijkelijk van smullen. Want inderdaad: alles wat over die jongen geschreven wordt, is het meest gelezen.”

Om die reden hoopt Aalbers dat het Ihattaren lukt om weer voetballer te zijn. “Ik gun hem vooral die rust. Laatst was hij bij Almere City - Ajax en dan krijgt hij allerlei gezeik over zich heen, omdat hij er wat zwaarder uitziet. Meestal van mensen die zelf ook te zwaar zijn, maar niet in de spotlights staan. Ik gun hem rust in Praag en het zou geweldig zijn als hij toch nog iets van zijn carrière weet te maken. Hij heeft een hoop kansen gehad, maar laat hem nu alsjeblieft die kans grijpen.”