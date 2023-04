Hoofdrolspeler Arkadiusz Milik ziet Juventus zeer kostbare punten verspelen

Zondag, 30 april 2023 om 22:41 • Jonathan van Haaster

Juventus heeft dure punten laten liggen in de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri kwam de vroege openingstreffer van Riccardo Orsolini slechts deels te boven bij Bologna: 1-1. Arkadiusz Milik eiste een hoofdrol voor zich op. De voormalig Ajacied maakte de gelijkmaker, maar miste ook een strafschop en enkele andere goede mogelijkheden. Door het gelijkspel heeft Juventus nu zestig punten en weet het dat Internazionale, AC Milan én AS Roma in de nek hijgen met 57 punten. Bologna bekleedt de achtste plek.

Bij Bologna zagen basisspelers Jerdy Schouten en bankzitter Joshua Zirkzee hun ploeg al vroeg in de wedstrijd op voorsprong komen. Orsolini dook over het uitgestoken been van Danilo heen, waarna arbiter Simone Sozza uiteindelijk naar de stip wees. Orsolini ging zelf achter de bal staan en stuurde Wojciech Szczesny de verkeerde hoek in: 1-0. Juventus overtuigde niet, al kreeg het na 25 minuten een goede mogelijkheid via Milik. De Pool zag zijn schot echter in de handen van landgenoot Lukasz Skorupski belanden.

De doelman van Bologna had ogenblikken later ook puike reddingen in huis op een dubbele poging van Nicolò Fagioli. Na een half uur spelen kreeg Juventus de uitgelezen mogelijkheid om alsnog op gelijke hoogte te komen. Milik werd gevloerd en kreeg een strafschop van Sozza, die in eerste instantie aan een vrije trap dacht. Milik stuitte vanaf elf meter echter ook op Skorupski.

Na rust moest de ploeg uit Turijn een tandje bijschakelen. Hoewel de kansen ook in het eerste kwartier na rust schaars bleven, kwam de ploeg van Massimiliano Allegri wel op gelijke hoogte. Milik zag de bal min of meer per toeval voor zijn voeten belanden, maar maakte daar wel dankbaar gebruik van door met een verwoestend schot raak te schieten: 1-1. Bologna bleef echter gevaarlijk en via Orsolini, die naast schoot, en een gepareerd schot van invaller Zirkzee liet het zijn tanden zien.

