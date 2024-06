Hoe Oranje-doelman Bart Verbruggen een enorme klap in zijn privéleven overwon

Bart Verbruggen is komende zomer tijdens het EK in Duitsland de eerste doelman van het Nederlands elftal. De 21-jarige sluitpost heeft de afgelopen jaren een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Verbruggen kreeg door het overlijden van zijn vader privé een enorme klap te verwerken, maar wist deze uiteindelijk te overwinnen.

De Bredanaar debuteerde drie jaar geleden in de hoofdmacht van Anderlecht. Inmiddels heeft hij zijn eerste seizoen in de Premier League erop zitten en gaat hij als eerste keus onder de lat deelnemen aan een EK met Oranje.

Verbruggen speelde in de jeugd van NAC Breda. Hij werd op zijn twaalfde opgepikt bij de keepersschool van Arno van Zwam. “Als verjaardagscadeau kreeg ik van mijn ouders een jaar trainen in de keepersschool, omdat ik supergemotiveerd was om beter te worden”, vertelt Verbruggen over zijn eerste stappen tegenover De Telegraaf.

“Ik was heel gretig. Als jonge jongen wilde ik ook al graag krachttraining doen, maar mijn vader heeft me daarvan weerhouden, omdat het belangrijk was dat ik eerst zou doorgroeien. Lengte is ook belangrijk voor een keeper. Ik ben achteraf blij dat we daar voor gekozen hebben.”

De 1,94 meter lange Verbruggen heeft het in interviews vaak over zijn vader Coen, die hem als jong talent intensief begeleidde, maar enkele maanden voor zijn debuut in de hoofdmacht van Anderlecht geheel onverwacht overleed.

Het verlies van zijn vader had logischerwijs een grote impact op Verbruggen. “Het is gewoon super jammer dat mijn vader dit niet heeft mogen meemaken. Hij had dit in het stadion of thuis voor de tv moeten kunnen zien. Ik weet dat hij heel trots zou zijn geweest”, zei de doelman daar eerder over.

Die enorme klap heeft Verbruggen uiteindelijk weten te overwinnen. Hij verdiende een transfer naar Brighton & Hove Albion, waar hij tijdens zijn debuutseizoen rouleerde als eerste doelman met Jason Steele. De keeper maakte geregeld een uitstekende indruk, ook in het shirt van Oranje, waardoor Koeman woensdag besloot om hem als nummer één onder de lat op het komende EK te bombarderen.

