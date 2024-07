Hirving Lozano verschijnt met compleet onherkenbaar kapsel aan aftrap PSV - Club Brugge

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Hirving Lozano, die met een fris kapsel aan het nieuwe seizoen begint.

Lozano speelt met PSV het tweede oefenduel van de seizoensvoorbereiding. Vorige week was Anderlecht de tegenstander (0-3 verlies), zaterdag oefent de ploeg van Peter Bosz tegen Club Brugge.

Lozano verscheen in die oefenpot aan de aftrap, maar met een opvallende nieuwe haarstijl. De Mexicaan heeft de tondeuse flink door zijn bos haar gehaald, gezien het gemillimeterde kapsel waarmee de vleugelaanvaller het veld betrad.

