Hirving Lozano direct goud waard voor Mexico in eerste optreden sinds maart

Zondag, 15 oktober 2023 om 10:07 • Rian Rosendaal

Hirving Lozano was in de nacht van zaterdag op zondag belangrijk voor Mexico. De vleugelaanvaller van PSV tekende namelijk voor de openingstreffer in de met 2-0 gewonnen oefeninterland tegen Ghana. Lozano droeg in maart van dit jaar voor het laatst het shirt van Mexico. Nadien ontbrak hij steevast in de selectie vanwege een hardnekkige knieblessure.

Lozano, die in 2016 debuteerde in de nationale ploeg en inmiddels op 64 interlands staat, werd na een absentie van ruim een halfjaar weer opgeroepen door de Mexicaanse bondscoach Jaime Lozano. De PSV'er betaalde het vertrouwen direct terug door tegen Ghana kort na rust de score te openen voor zijn land.

De als rechtsbuiten opererende Lozano trok in het Bank of America Stadium vanaf links naar binnen, om doelman Lawrence Ati vervolgens kansloos te laten met een schuiver in de korte hoek van dichtbij. Jaime Lozano besloot kort daarop om zijn trefzekere naamgenoot naar de kant te halen, met Uriel Antuna als diens vervanger. Het bleek een gouden greep te zijn van de bondscoach.

De ingevallen Antuna, in het verleden anderhalf jaar verbonden aan FC Groningen, verdubbelde namelijk de voorsprong van Mexico in de 72ste minuut: 2-0. Ghana was in de slotfase van de vriendschappelijke interland in de Verenigde Staten niet bij machte om het Mexico nog echt lastig te maken.

??GOAL | Hirving Lozano



57’ | ???? Mexico [1] - 0 Ghana ????

pic.twitter.com/5xnJP82Ry5 — Prince (@Prin__ceee) October 15, 2023

Bij Mexico waren er naast Lozano basisplaatsen voor voormalig Ajacieden Jorge Sánchez (verhuurd aan FC Porto) en Edson Álvarez (verkocht aan West Ham United). De eveneens naar West Ham vertrokken Mohammed Kudus verscheen aan de aftrap bij Ghana, maar kon dus weinig uitrichten in aanvallend opzicht.

Santiago Gimenez kreeg kort na de 2-0 voor Mexico de kans zich te bewijzen als invaller. De topscorer van de Eredivisie met twaalf doelpunten in acht speelronden kon zijn vorm van Feyenoord echter niet doortrekken naar het nationale elftal. Gimenez lost overigens Raúl Jiménez af in het laatste kwartier. Mexico speelt in de nacht van dinsdag op woensdag vriendschappelijk tegen Duitsland.

Lozano

Voor Lozano is de zeventiende treffer namens Mexico waarschijnlijk een opsteker. De buitenspeler is sinds zijn terugkeer bij PSV namelijk niet verzekerd van een basisplaats. Trainer Peter Bosz kiest op de flanken doorgaans voor Noa Lang en Johan Bakayoko, waardoor Lozano voorlopig voornamelijk ais invaller wordt gebruikt.