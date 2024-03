‘Hij viel gewoon in slaap tijdens een wedstrijdbespreking van Ten Hag!’

Yassin Ayoub heeft in gesprek met Voetbalzone een boekje opengedaan over zijn tijd met Manchester United-manager Erik ten Hag. De in Haaksbergen geboren coach en Ayoub kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij FC Utrecht en hebben nog altijd contact.

“Erik ten Hag is echt mijn maatje”, steekt Ayoub van wal. “Hij hield wedstrijdbesprekingen van 45 minuten. Patrick Joosten viel gewoon een keer in slaap!”

“Erik wist niet zo goed hoe hij daarop moest reageren”, gaat de speler van Excelsior vervolgens lachend verder. “Wat ik van die besprekingen vond? In het begin begreep ik het niet, maar hij wilde gewoon niets aan het toeval overlaten."

Jadon Sancho

De inmiddels 29-jarige Ayoub laat in het gesprek met presentator Justus Dingemanse ook nog zijn licht schijnen over de ruzie tussen Ten Hag en Jadon Sancho. Laatstgenoemde werd door Ten Hag verbannen uit de kleedkamer wegens een gebrek aan arbeid op de training. Inmiddels speelt hij op huurbasis voor Borussia Dortmund.

“Ik denk dat Sancho héél ver is gegaan bij Ten Hag. Hij zat er al niet lekker in bij Manchester United, ook niet voor de komst van Ten Hag. Ik vind dat Erik hem nog best veel kansen heeft gegeven, maar als je telkens niet doet wat de trainer vraagt, dan houdt het op.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties