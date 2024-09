‘Hij is te snel van de hand gedaan door Ajax, de zoveelste’

Ajax heeft Youri Regeer te snel van de hand gedaan, zo stelt Henk Spaan in zijn column namens Het Parool. De journalist, die een zwak heeft voor de Amsterdamse club en jeugdopleiding, denkt dat de veelzijdige speler van FC Twente momenteel een rol had kunnen spelen in de Johan Cruijff ArenA.

In de vaste rubriek ‘Spaan geeft punten’ krijgt Regeer een 8 van de columnist. Donderdagavond was de 21-jarige Haarlemmer twee keer trefzeker tijdens het gewonnen EK-kwalificatieduel van Jong Oranje met de leeftijdsgenoten uit Noord-Macedonië (5-0 winst).

“Voor Regeer heb ik altijd een zwak gehad”, steekt Spaan van wal. “Ik zag hem voor het eerst in de Onder 16, of Onder 17, bij Ajax. Hij was net een jaar daarvoor bij ADO vandaan gekomen.”

Regeer speelde uiteindelijk acht wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en wist eenmaal te scoren. Vorige zomer werd de rechtspoot voor slechts 900.000 euro verkocht aan Twente. Transfermarkt taxeert Regeer inmiddels op 3,5 miljoen euro.

Spaan gaat verder met zijn lofzang over Regeer. “Ik zag hem donderdag bij Jong Oranje en concludeerde: te snel van de hand gedaan door Ajax. De zoveelste. Tegen Jong Noord-Macedonië speelde hij op tien en hij speelde goed.”

“Op dit tot nu toe hoogste niveau kon hij simpel meekomen, vingers in de neus. Hij was de beste, met Van Bommel”, concludeert Spaan. Voor Regeer was het donderdag zijn achtste interland namens Jong Oranje.

Sinds zijn overstap naar Twente droeg Regeer het shirt van de Tukkers 42 keer. De verdediger annex middenvelder wist tweemaal te scoren en fungeerde daarnaast tweemaal als aangever.