‘Het zegt veel over de Eredivisie dat een club als NEC in linkerrijtje staat'

Johan Derksen is al zijn hele leven supporter van NEC. Dit seizoen ziet hij eindelijk sportief succes bij de Nijmegenaren. Mocht de ploeg van Rogier Meijer SC Cambuur uitschakelen, wacht een finale in de TOTO KNVB Beker. En in de Eredivisie neemt NEC een keurige zevende plek op de ranglijst in.

De sportieve glorie is reden genoeg voor het Algemeen Dagblad om de hondstrouwe NEC-fan Derksen eens op te zoeken. Hij is maar wat blij dat het de Nijmegenaren dit seizoen voor de wind gaat.

Maar Derksen zou Derksen niet zijn als hij niet direct een kritische kanttekening zou plaatsen bij het succes van de Nijmegenaren. "Het zegt veel over de Eredivisie dat een club als NEC keurig in het linkerrijtje staat."

De vaste tafelgast van Vandaag Inside heeft 'zijn' NEC nog nooit beslag zien leggen op een grote prijs. Het grauwe verleden laat het huidige succes des te zoeter smaken. "NEC heeft tijden gehad dat het niet eens op voetbal leek", weet Derksen.

"Dat je al bij de aftrap wist: dat wordt weer een kansloze onderneming." Maar de donkere wolken zijn inmiddels vertrokken uit Nijmegen, en ze zijn ingeruild voor een stralend zonnetje. Niet in de laatste plaats te danken aan geldschieter Marcel Boekhoorn.

"Marcel houdt NEC echt in leven. Als hij zijn handen er vanaf trekt, is het einde oefening", stelt Derksen, die weet hoeveel Boekhoorn al in de club pompte. "Hij heeft me weleens in vertrouwen verteld dat de teller al op 30 miljoen staat.”

Financiële mogelijkheden staan alleen nooit gelijk aan sportief succes. Johan Cruijff zei ooit dat hij nog nooit een zak geld had zien scoren. Derksen sluit zich daarbij aan. "100 miljoen er instoppen? Zodat NEC een subtopper wordt? Die garantie heb je nooit."

"Kijk naar Ajax. Hebben 115 miljoen geïnvesteerd en hebben nog steeds het niveau van sc Heerenveen. Nee, dit is prima." Maar dat NEC dit seizoen hoge ogen gooit in de Eredivisie, is bovenal te wijten aan de volgens Derksen kwalitatief matige Eredivisie.

"Laten we wel wezen: Sontje Hansen is een aardig spelertje. En het is mooi dat Boekhoorn Jasper Cillessen heeft kunnen terughalen. Maar het is natuurlijk geen groots elftal, eerder middelmatig. Hoe mooi het ook is wat NEC laat zien, we zitten in Nederland natuurlijk wel naar de tweede garnituur te koekeloeren", besluit Derksen.

