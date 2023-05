Het talent dat door Peter Bosz voor dertig miljoen verkast naar Chelsea

Vrijdag, 26 mei 2023 om 13:50 • Morris Visser • Laatste update: 14:06

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar twintigjarige Malo Gusto, die op zeventienjarige leeftijd debuteerde in het eerste elftal van Olympique Lyon. De rechtsback wordt veelal vergeleken met Trent Alexander-Arnold, en het is dan ook niet voor niets dat Chelsea afgelopen winter dertig miljoen euro betaalde voor Gusto. Het verhaal van een jonge rechtsback die in de jeugd floreerde als middenvelder.