‘Het shirt van Ajax lijkt op een goedkope Turkse replica van een Arsenal-shirt’

Woensdag, 23 augustus 2023 om 09:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:11

Sjoerd Mossou staat in zijn column in het Algemeen Dagblad stil bij de uitspraken van Marco van Basten tijdens de afgelopen uitzending van Rondo. De oud-spits zei zich totaal niet te herkennen in zijn voormalig werkgever. Volgens Van Basten is het niveau van Ajax op bestuurlijk vlak momenteel vergelijkbaar met FC Amsterdam.

De kritiek van Van Basten aan het adres van Ajax was niet mals. "Het is een rare ploeg, en die club ook", aldus de oud-spits zondag. "Wie hoor je nou binnen die club? De directie en RvC zijn verantwoordelijk, maar je hoort niemand. Dit is geen Ajax, dit is FC Amsterdam. Het is niveau FC Amsterdam. Het is in twee jaar tijd heel snel slecht gegaan. Dat is echt bizar." Met 'FC Amsterdam' doelde Van Basten op de voormalige profclub, die in 1982 failliet ging.

Die vergelijking gaat volgens Mossou nogal mank. "In het elftal - bijnaam de Lieverdjes - speelden grotendeels typisch Amsterdamse jongens zoals Gerard van der Lem, Jan Jongbloed, Martin Wiggemansen, Nico Jansen en Frits Flinkevleugel", aldus Mossou. "André Hazes was een trouw supporter. Bij het huidige Ajax is juist haast geen Amsterdammer meer te bekennen. De zeldzame parel Jorrel Hato is nota bene een Rotterdammer."

Mossou is het wel met Van Basten eens dat er een bepaalde 'allure' mist bij het huidige Ajax. "Het thuisshirt lijkt op een goedkope Turkse replica van een Arsenal-shirt. De trainer is een Haagse straatvechter die bij VVV-Venlo en Sparta Rotterdam heeft gewerkt, de technisch directeur een slordig gekamde Duitser en de nieuwe spelers moet je steeds eerst even opzoeken op de website transfermarkt.hr."

Reden tot paniek is er echter niet, meent Mossou. "Voetbal is als een voortrazende achtbaan: de ene keer gaat het karretje gestaag omhoog, dan weer kijk je angstig de diepte in - en weer iets verderop gieren de vlinders in je buik. Ajax is voorlopig even een doorsnee voetbalclub zoals er talloze zijn. Een alledaagse club die het vooral van hoop moet hebben, minder van branie en allure, omdat hij verdwaald is tussen het ene tijdperkje en het volgende. Niks speciaals aan."