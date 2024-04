Het Parool: medestanders Kroes denken aan andere functie binnen Ajax

De bestuursraad van Ajax wil Alex Kroes koste wat het kost voor de club behouden. Volgens Het Parool wordt gedacht aan een alternatieve functie, mocht het juridisch onmogelijk blijken om de geschorste directeur als directiehoofd aan te laten blijven.

Het was, voor de 6-0 afgang in De Kuip, hét Ajax-nieuws van afgelopen week. De raad van commissarissen (RvC) had besloten Kroes per direct te schorsen, daar hij vlak voor de publicatie van zijn benoeming ruim 17.000 aandelen in Ajax had gekocht.

Dat duidde op handel met voorwetenschap, een strafbaar feit in Nederland. De RvC was voornemens de samenwerking met Kroes permanent te beëindigen.

Kroes wil het besluit echter aan gaan vechten, en verklaarde altijd openheid van zaken te hebben gegeven jegens Ajax. Hij heeft de steun van de bestuursraad, die echter wel rekening houdt met een verlies in de rechtbank.

Mocht het onhaalbaar blijken Kroes als algemeen directeur aan te houden, moet de Utrechter (50) in een andere functie aanblijven. Gedacht wordt aan een functie die niet onder de governanceregels van de beursgenoteerde onderneming Ajax valt.

Dat laatste zou een juridische belangenverstengeling namelijk omzeilen. De bestuursraad hoopt tevens de recente flater van Michael van Praag in te zetten als troef. De RvC-voorzitter vergat zelf zijn Ajax-aandelen bij de Autoriteit Financiële Markten aan te melden, zoals de governanceregels voorschrijven. Wel wordt dat als een lichter vergrijp gezien dan de actie van Kroes.

Verder 'zou bij Kroes nooit doorgevraagd over de totstandkoming van zijn aandelenportefeuille zijn, mocht rvc-lid Cees van Oevelen als persoonlijke vriend van Kroes niet meestemmen over diens aanblijven en had de rvc de aandelenportefeuille van Sven Mislintat ook niet volledig weten te doorgronden', omschrijft Het Parool de casus van de bestuursraad. De raad ziet een langer verblijf als Kroes 'gezien zijn specifieke kennis en expertise als de grootste kans op een snel sportief herstel'.

