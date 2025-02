Het neefje van Arne Slot debuteerde vorige maand vrij anoniem bij Nederlandse profclub

FC Emmen rekende eind januari in eigen huis af met Jong PSV (4-2). Buitenspeler Stan van Manen (17) maakte in blessuretijd zijn debuut namens de thuisploeg. Uit de AD Voetbal podcast van dinsdag blijkt dat de aanvaller het neefje is van Liverpool-manager Arne Slot.

Journalist Mikos Gouka stelde in de de podcast een behoorlijk lastige vraag aan de luisteraars en collega Sjoerd Mossou. “Bij welke club in het betaald voetbal debuteerde vorige maand het neefje van Arne Slot?”

Volgens presentator Etienne Verhoeff wist geen enkele luisteraar het juiste antwoord te raden. Mossou deed een gok. “Bij Emmen!” Enigszins verrast onthulde Verhoeff dat Emmen inderdaad het juiste antwoord is.

“Ik dacht: Zwolle zal het niet zijn, want dan hadden we het allemaal al gelezen in de krant. Zodoende gokte ik op Emmen”, legt Mossou uit.

De in Leiden geboren Van Manen is een centrumspits die al sinds 2016 in de jeugdopleiding van Emmen speelt. Het neefje van Slot traint sinds begin vorige maand mee met de hoofdmacht.

Na zijn debuut tegen Jong PSV zat Van Manen ook op de bank tijdens het uitduel met Vitesse (2-0 nederlaag) maandagavond.

Dat Van Manen het neefje van Slot is, was tot op heden nergens op het internet te vinden. Ook het Duitse Transfermarkt, dat naast doelpunten en assists ook familierelaties documenteert, was hier niet van op de hoogte.