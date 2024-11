Het Nederlands elftal treft Spanje in de kwartfinale van de Nations League; ook potentiële halve finale bekend

Het Nederlands elftal is in de kwartfinale van de Nations League gekoppeld aan Spanje. Het tweeluik wordt in maart afgewerkt. De winnaar neemt het in de halve finale op tegen Kroatië of Frankrijk.

Nederland zat net als Kroatië, Italië en Denemarken in Pot 2. Hoewel Duitsland net als Portugal, Frankrijk en Spanje in Pot 1 zat, kon de ploeg van Julian Nagelsmann niet worden gekoppeld aan Oranje. Teams die elkaar in de poulefase al zijn tegengekomen kunnen elkaar namelijk niet nogmaals loten in de kwartfinale.

De kwartfinales worden in maart gespeeld. De ronde wordt over twee duels beslist. Nederland speelt de eerste wedstrijd thuis, op 20 maart. De return staat voor 23 maart in de agenda. In juni staan de halve finales op het programma. De halve finales en finale gaan wel over één wedstrijd.

Het is voor het eerst dat er acht landen doorgaan in de Nations League. Voorheen gingen alleen de groepswinnaars door, die dan ook gelijk in de halve finale stonden.

‘Ik haalde dat op school alleen bij gymnastiek’

Het Nederlands elftal sloot het kalenderjaar 2024 deze week af met een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina. Ronald Koeman werd voorafgaand aan het duel gevraagd om zijn eigen prestaties van dit kalenderjaar met een cijfer te beoordelen.

“Ik denk dat ik voldoe aan de doelstelling", was de reactie van de bondscoach, "en dat is kwalificeren voor een eindtoernooi. Als je naar het resultaat kijkt, is het voldoende. Of dat nou heel goed is, dat laat ik aan jullie, de kenners, over", wees hij naar de media.

"Maar ik vind dat het nog niet goed genoeg is. Dat ligt ook aan momenten in wedstrijden en gedeeltes van wedstrijden. Daar moeten we in verbeteren, want pas dan kom je echt in aanmerking voor een prijs." Koeman gaf dit kalenderjaar een ‘7 of een 7,5’. "Ik haalde dat op school alleen bij gymnastiek", grapte de coach.

"Dit is voor mij, maar ook voor mijn spelers. Ik denk dat het samengaat. Je doet het met een groep. Ik vind dat we, ook door de prestaties op het EK, wel naar een 8 gaan. Er zijn dingen die we moeten verbeteren, maar ik denk dat we niks te klagen hebben", besloot Koeman.