Loting WK-kwalificatie is bekend: het Nederlands elftal speelt tegen Turkije óf Polen

De loting van de kwalificatiereeks voor het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico is voltooid. Tegen wie het Nederlands elftal het opneemt is nog niet volledig duidelijk, want dat hangt af van het verloop van de kwartfinale van de Nations League. De loting werd onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman verricht in Zürich, Zwitserland. Oranje treft mogelijk onder meer Polen of Turkije.

In de Europese kwalificatiereeks zijn er zes poules van vijf landen en zes poules van vier landen. De groepwinnaars plaatsen zich direct voor het WK 2026, terwijl de nummers twee zich plaatsen voor de play-offs om een WK-ticket. Er doen in totaal 48 landen mee aan de mondiale eindronde.

De kwalificatiereeks voor de landen die niet in de kwartfinale van de Nations League zitten begint in maart 2025. De landen die in maart in actie komen in de Nations League, waaronder Nederland en opponent Spanje, beginnen in september 2025 aan het kwalificatietoernooi.



Oranje zat bij de loting in Pot 1, samen met Spanje, Duitsland, Portugal, Frankrijk, Italië, Denemarken, Kroatië, Engeland, België, Zwitserland, Oostenrijk. Daarmee was het vooraf al duidelijk dat de ploeg van Koeman de sterkste tegenstanders zou ontlopen.



De loting heeft uitgewezen dat Nederland in Groep E of Groep G belandt. Welke poule het wordt, hangt volledig af van het resultaat tegen Spanje in de Nations League in maart 2025. Als Oranje verliest, dan belandt het in Groep G. Bij een zege op de Spanjaarden zal Nederland in Groep E spelen.

De opponenten in Groep E zouden Turkije, Georgië en Bulgarije zijn. De tegenstanders in Groep G zijn Polen, Finland, Litouwen en Malta.



Nederland speelt zijn eerste kwalificatiewedstrijden vanaf september 2025. Het exacte speelschema wordt op een later moment bekendgemaakt.