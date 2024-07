‘Het Nederlands elftal is favoriet voor winst van het EK 2024 in Duitsland’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor het Nederlands elftal, dat favoriet zou zijn voor de winst van EURO 2024 in Duitsland.

De overtuigende 0-3 zege van Oranje op Roemenië in de achtste finales van het EK heeft wereldwijd indruk gemaakt, zo blijkt ook uit een voorspelling van het Amerikaanse We Global Football. Het Nederlands elftal zou, mede dankzij het gunstige schema, de grootste kans hebben op de eindzege deze zomer.

De selectie van bondscoach Ronald Koeman zou inmiddels 16,9 procent kans hebben op de EK-titel. Spanje volgt met 15,3 procent, Engeland (15,2 procent) is nummer drie in de rij. De kans dat Duitsland er met de eindzege vandoor gaat, is volgens WGF 14,5 procent.

Omdat Nederland als grootste kanshebber voor EK-winst wordt gezien, moet Turkije (6,2 procent) als volgende opponent genoegen nemen met een rol als hekkensluiter in het lijstje. Ook Zwitserland (6,3 procent) zou minder dan 10 procent kans hebben op de EK-titel van 2024.

Als er niet wordt gekeken naar het speelschema, heeft Spanje volgens WGF de grootste kans op de eindzege. Nederland zou in dat geval pas op de vierde plaats in de lijst aan de beurt komen, achter Duitsland en Frankrijk.

Johan Derksen

Zelfs de immer kritische Johan Derksen lijkt steeds meer te geloven in een EK-winst van het Nederlands elftal. Dat liet de spraakmakende televisiepersoonlijkheid dinsdagavond weten in. De Turkse overwinning op Oostenrijk (1-2) is volgens Derksen gunstig voor de kansen van Oranje.

“Ik sluit het plotseling niet meer uit, want dit is een uitstekende uitslag. Ik vind Oostenrijk een veel beter elftal dan Turkije. Wie er ook wint bij Zwitserland tegen Engeland, die kunnen we allebei hebben. We wandelen zomaar door”, aldus Derksen.

