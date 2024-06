‘Het is geweldig om een verschrikkelijk seizoen bij Real Madrid zo te eindigen’

Voor Thibaut Courtois smaakte de Champions League-overwinning tegen Borussia Dortmund misschien wel lekkerder dan welke prijs ook. De Belg stond nagenoeg het hele seizoen aan de kant met een blessure, maar wist zijn waarde te bewijzen op het moment dat het nodig was.

Courtois zag in de eerste helft meerdere aanvallen van Dortmund op zich afkomen. De ploeg van Edin Terzic had veruit de beste kansen, maar wist deze niet te verzilveren. Real Madrid sloeg daarop na rust toe: 2-0.

Voor Courtois betekende het zijn tweede Champions League-zege met Real, nadat hij eerder in 2021/22 de Cup met de grote oren omhoog mocht houden. Op weg naar Wembley was zijn aandeel nul komma nul, maar dat maakte hij in de finale ruimschoots goed.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"De eerste helft was zwaar", analyseert Courtois. "Ze speelden goed en wij verloren te veel ballen. Tijdens de rust benadrukte de coach wel dat het zwaarste deel voorbij was."

"De coach zei: 'We zitten nog steeds in de wedstrijd, laat ons hem nu gewoon winnen.' De tweede helft was veel beter na enkele tactische omzettingen van de coach."

Lange tijd was onduidelijk wie de Champions League-finale zou keepen bij Real Madrid. Het hele seizoen verdedigde Andriy Lunin het doel van de Koninklijke, maar hij raakte op het laatste moment ziek.

"Ik was er rustig onder", aldus Courtois. "De coach weet wat hij aan mij heeft. Andriy (Lunin, red.) speelde een fantastisch jaar en we moeten hem bedanken, maar ik voelde mij goed en dat zag de trainer. We weten niet wat er gebeurd zou zijn mocht Andriy niet ziek geworden zijn."

"Hier zijn en spelen, was eigenlijk al een persoonlijke overwinning", sprak Courtois tot slot dankbaar. "Het is fantastisch dat ik een verschrikkelijk seizoen met de Champions League kan beëindigen."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties