Het internet smult van bijzondere actie Virgil van Dijk na late goal Liverpool

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Virgil van Dijk, die een medewerker van Liverpool tijdens het uitduel met Nottingham Forest (0-1) zaterdagmiddag een handje hielp.

De 32-jarige aanvoerder van the Reds pakte tijdens het juichen de telefoon over van een medewerker van Liverpool, die langs het veld zat en Darwin Núñez filmde terwijl hij zijn doelpunt met het uitvak vierde. De actie van Van Dijk gaat razendsnel rond op diverse voetbalpagina’s op X en andere sociale media.

A truly incredible angle of Darwin's winner and then celebrations shot by the skipper ????#AD | #TeamPixel pic.twitter.com/humiZ1djWl — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2024

Liverpool pakte dankzij het late doelpunt van Núñez op het allerlaatste moment alsnog de volle buit in The City Ground en deed daardoor uitstekende zaken in de titelrace. De ploeg van de afzwaaiende manager Jürgen Klopp voorkwam met de driepunter dat Manchester City een dag later, op zondag tegen Manchester United (3-1 winst), de koppositie kon overnemen.

Nummer drie Arsenal neemt het maandagavond in een uitwedstrijd op tegen Sheffield United en komt bij een overwinning op twee punten achterstand van Liverpool en op één punt van Manchester City. Aanstaande zondagmiddag staat de topper tussen the Reds en the Citizens op het programma. Het duel in Liverpool begint om 16:45 uur.

