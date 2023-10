Herstelde Henk de Jong schittert door afwezigheid; Kraay junior weet waarom

Zondag, 8 oktober 2023 om 11:17 • Lars Capiau • Laatste update: 11:32

Henk de Jong zou zondagmorgen te gast zijn bij Goedemorgen Eredivisie, maar belde na de ontluisterende nederlaag van SC Cambuur tegen FC Dordrecht (5-2) op het laatste moment toch af. De inmiddels volledig hersteld verklaarde trainer liet eerder al weten dat zijn handen jeuken om weer aan de slag te gaan, waar in Leeuwarden de druk op trainer Sjors Ultee groeit.

Cambuur bezet momenteel de elfde plek op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie. De afgelopen drie wedstrijden gingen verloren (5-2 tegen FC Dordrecht, 3-4 tegen Jong PSV en 3-2 op bezoek bij Jong Utrecht) en met 21 doelpunten tegen moesten de Leeuwarders na Jong Ajax (24) de meeste treffers incasseren.

“Eigenlijk zouden we met Henk de Jong hier aan tafel zitten, maar jij kreeg gisterochtend een belletje", spreekt ESPN-presentatrice Fresia Cousiño Arias andere vaste tafelgast Hans Kraay junior aan. "Henk zou komen, maar die belde me al heel vroeg op gisteren," begint Kraay junior zijn verklaring.

"Hij zei: ik zit helemaal in de vlekken, ik heb niet geslapen. Cambuur heeft gisteren (vrijdag, red.) verloren. Ultee... nou ja, ze roepen mijn naam wel eens", memoriseert Kraay junior zijn telefoongesprek met de oefenmeester.

"Ik hou zo van Sjors, ik kan hier wel komen zitten en wil jullie alles vertellen over hoe ik heb gerevalideerd en wat een geluk ik heb gehad, maar ik kan het niet goed doen richting Cambuur", vertelt de in Leeuwarden geliefde coach tegen Kraay junior.

"Hij heeft wel vijftien keer gezegd, alsjeblieft, laat me thuisblijven, zodat ik niks verkeerds over Cambuur of Ultee ga zeggen", benadrukt Kraay junior de smeekbede van De Jong. "Ik heb er wel bij gezegd: als je straks weer op televisie komt, dan wel bij Fresia", grapt de analist.

Na de teleurstellende seizoenstart roepen Cambuur-fans steeds harder om het vertrek van Ultee en de aanstelling van De Jong. Onder laatstgenoemde promoveerde de club in het seizoen 2012/13 en het jaar 2020/21 naar de Eredivisie. In december vorig jaar moest de 58-jarige oefenmeester zijn takenpakket voor de tweede keer neerleggen vanwege een cyste in zijn hoofd. Daar is de geboren Drachtenaar gelukkig inmiddels volledig hersteld van verklaard.