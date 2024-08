Heracles meldt maand na start transferwindow komst van tiende (!) versterking

Heracles Almelo heeft de tiende zomeraanwinst van het seizoen binnen. Daniël van Kaam wordt de volgende speler die het elftal van Erwin van de Looi komt versterken. De 24-jarige controleur komt over van sc Cambuur, waar hij de aanvoerder was.

Over de hoogte van de transfersom doen beide clubs geen mededelingen. Captain Van Kaam lag in Leeuwarden nog tot het eind van het seizoen vast, maar gaat dat contract dus niet uitdienen.

Van Kaam streek in de augustusmaand van 2022 neer bij Cambuur. Hij werd destijds overgenomen van FC Groningen, de ploeg waar hij de jeugdelftallen doorliep. Na zeventig wedstrijden in Leeuwarder dienst keert Van Kaam na een jaar op het tweede niveau terug in de Eredivisie, bij Heracles.

“Het stadion, de fans, gewoon het complete plaatje van deze nieuwe uitdaging. Ik kijk ernaar uit en ik ben klaar om te starten”, vertelt Van Kaam op de clubsite van de Almeloërs. “Mijn eerste indruk van de club is heel goed. In de gesprekken vertelden ze al dat de club qua faciliteiten naar de top wil en het ziet er zeker netjes uit hier.”

Van Kaam past in het profiel waarnaar technisch directeur Nico-Jan Hoogma op zoek was. "Met Daniël hebben we een technisch vaardige middenvelder aangetrokken die sterk is aan de bal en beschikt over ervaring op het hoogste niveau.”

Van Kaam is allesbehalve de eerste aanwinst van Heracles. Eerder deze week maakte de ploeg uit Overijssel al melding van de komst van een andere middenvelder, Shiloh 't Zand. 'T Zand wordt komend seizoen gehuurd van Feyenoord.

Behalve Van Kaam en 'T Zand trokken er deze window nog acht spelers naar Almelo. Ivan Mesik, Lorenzo Milani, Robin Mantel, Damon Mirani, Mimeirhel Benita, Juho Talvitie, Luka Kulenovic, en Jan Zamburek, die een blessure opliep, waren de namen die reeds hun weg vonden naar het Asito Stadion.