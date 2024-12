Heracles bekert na doodsaaie wedstrijd tegen NEC plots toch door: goal in minuut 117

Heracles is er in een slaapverwekkende bekerwedstrijd tegen NEC in geslaagd om de volgende ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi te bereiken. Beide teams creëerden in 120 minuten voetbal nauwelijks een kans, maar één goede voorzet in minuut 117 bleek genoeg voor de beslissing: 1-0.

Aan de kant van NEC was het op doel eindelijk de beurt aan Stijn van Gassel, de van Excelsior overgekomen goalie die in competitieverband Robin Roefs voor zich moet dulden.

Hij had het echter zeer rustig in het eerste bedrijf, waar het eigenlijk beide kanten op niet echt om over naar huis te schrijven was. Fabian de Keizer, doelman bij Heracles, had wel nog iets te doen voor de theepauze.

Hij moest namelijk keren op een inzet van Basar Önal, die vanaf ongeveer de elfmeterstip het doel van De Keizer hard onder vuur nam. De goalie redde echter prima op eigenlijk de enige echte kans van de eerste helft.

De ploeg van Erwin van de Looi noteerde het eerste wapenfeit vlak na rust, toen Feyenoord-huurling Shiloh ’t Zand maar eens uithaalde vanaf een meter of zestien, maar zijn poging langs de verkeerde kant van de paal zag zeilen.

Veel vermaak was er ook niet in de tweede helft. Jizz Hornkamp deed de supporters in het Erve Asito even opveren, maar de spits schoot over. In de slotfase was daar plots de grootste kans van de wedstrijd. Hij was niet besteed aan NEC’er Kodai Sano, die de bal van dichtbij tegen De Keizer aanschoot.

Een verlenging was zo benodigd om een winnaar aan te wijzen. Wonder boven wonder waren er niet eens penalty’s nodig om het bekerduel te beslissen. Een doelpunt leek nooit verder weg, maar toch scoorde Heracles.

De 117de minuut was net gaan lopen toen invaller Sem Scheperman (22) plots zijn hoofd zette tegen een fraaie voorzet van Brian de Keersmaecker. Van Gassel, die zo weinig te doen had gehad deze wedstrijd, twijfelde over het al dan niet uitkomen en die twijfel werd hem fataal: 1-0.