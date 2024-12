Heracles Almelo bevestigt: enkele kinderen lichtgewond geraakt na val van FC Groningen-supporter uit uitvak

Er zijn enkele kinderen lichtgewond geraakt nadat een FC Groningen-supporter zaterdagavond uit het uitvak van Heracles Almelo is gevallen. Dat bevestigt Remon Enting, de financieel directeur van de Almeloërs, die ook veiligheidszaken in zijn portefeuille heeft. Het gaat inmiddels weer goed met hen.

Het duel tussen Heracles en Groningen werd zaterdagavond zo’n tien minuten voor het einde van de wedstrijd stilgelegd. ESPN meldde al snel dat er een uitfan naar beneden was gevallen en nu wordt bevestigd dat enkele kinderen daarbij geraakt zijn.

“Op de eerste beelden leek het erop dat de Groningen-fan alleen op wat stoeltjes was gevallen”, begint Enting op het clubkanaal van Heracles. “Maar uit nader onderzoek blijkt dat een aantal kinderen wel degelijk geraakt is. Die zijn daarbij helaas lichtgewond geraakt. Het had veel erger kunnen aflopen, maar dit is al erg genoeg."

De club zocht direct contact met de desbetreffende kinderen en Nico-Jan Hoogma, de technisch directeur van Heracles, is de volgende dag bij hen langsgegaan. “Gelukkig gaat het intussen helemaal goed en hebben ze alweer buiten gevoetbald, maar uiteraard zijn ze enorm geschrokken."

Het onderzoek over wat er precies heeft plaatsgevonden in en rond het uitvak is nog in volle gang. Enting kan wel al vertellen dat er een aantal Groningen-supporters naast het uitvak zat. “In de tweede helft hebben we hen gevraagd daar weg te gaan, waar het uitvak op heeft gereageerd."

Je kan niet zomaar uit het uitvak vallen bij Heracles, benadrukt Enting. "We hebben een heel gastvrij stadion, voor onze eigen supporters maar ook voor de uitsupporters. Wij hebben dus geen hekken, wanden of netten. Maar uiteraard zit er vooraan in het uitvak een dubbele barrière, waar de stewards tussen staan."

"Je moet dus al twee hekken over om ergens te komen. En vooraan dat uitvak zit een plexiglas wand om te voorkomen dat bier en dergelijke naar beneden komt. Die is niet bedoeld om op te staan. Dat mag ook niet, maar op enig moment is een Groningen-supporter daar toch op gaan staan en uiteindelijk naar beneden gevallen."