Heracles Almelo baalt het meest na gelijkspel tegen Willem II

Heracles Almelo en Willem II hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden. Na treffers van Juho Talvitie en Jesse Bosch stond er na negentig minuten 1-1 op het scorebord. Heracles was de bovenliggende ploeg, maar Willem II-goalie Thomas Didillon toonde zich een uitstekende doelman.

Willem II liet het initiatief aan Heracles, dat dan ook de eerste kansen kreeg. Zo schoot Shiloh ‘t Zand net langs de verkeerde kant van de paal en bracht Brian De Keersmaecker ploeggenoot Bryan Limbombe in stelling. De Belg liet een grote kans liggen, al was de redding van Willem II-goalie Didillon fraai.

Willem II kwam na de openingsfase beter in de wedstrijd. Cisse Sandra kreeg tot tweemaal toe de kans om de Tilburgers op voorsprong te zetten. Bij zijn eerste mogelijkheid liet De Keersmaecker zien uitstekend mee te kunnen verdedigen. Ook bij poging twee was het niet raak voor Sandra: de Belg schoot in het zijnet.

Aan de andere kant wist Heracles de score wel te openen. ‘T Zand bracht de bal bij Mario Engels, wiens lage voorzet werd binnengelopen door Talvitie: 1-0. De vreugde in Almelo was echter van korte duur. Willem II werd brutaler en kwam op prachtige wijze op gelijke hoogte.

Een afgeslagen hoekschop kwam perfect voor de voeten van Bosch terecht, wiens pegel in de verre hoek belandde: 1-1. Didillon onderscheidde zich vlak voor rust door een geplaatste van ‘t Zand uit de kruising te tikken.

Willem II dacht vlak na rust op voorsprong te komen, ware het niet dat de treffer van Raffael Behounek werd afgekeurd wegens buitenspel. Amine Lachkar kwam eveneens dicht bij de voorsprong voor Willem II, maar stuitte op Fabian de Keijzer. Heracles liet zich ook zien en had de pech dat de inzet van Engels op de lat eindigde.

In de slotfase liet vooral Heracles zien voor de overwinning te willen gaan. ‘T Zand liet middels een afstandsschot en een vrije trap over een uitstekende traptechniek te beschikken. Tegelijkertijd toonde Didillon zich een uitstekende doelman en aanwinst voor Willem II. Het bleef bij 1-1, een resultaat waar vooral Willem II tevreden mee zal zijn.