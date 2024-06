Henk Veerman kondigt toekomstplannen op geheel karakteristieke wijze aan

Henk Veerman keert volgend jaar weer terug bij FC Volendam, zo maken de Noord-Hollanders bekend via de clubkanalen. De Volendamse spits tekent een verbeterd contract en verlengt met één jaar tot 2026, met een optie voor nog een seizoen.

Veerman kende dit jaar in de Keuken Kampioen Divisie een uitstekend seizoen met ADO Den Haag. De ruim twee meter lange spits kroonde zich met 23 treffers tot topscorer van de op een na hoogste divisie. Vier keer was de aanvaller aangever bij een doelpunt.

Maar nu keert de aanvalsleider dus weer terug naar Volendam, dat dit seizoen afdaalde naar datzelfde tweede niveau. Het contract van de cultspits is opengebroken en verbetered, zo communiceert de degradant.

Op geheel karakteristieke wijze toont Veerman zijn genegenheid. Vanaf zijn vakantieadres, klaarblijkelijk vierend met aanstaand aanvalspartner Robert Mühren, vertelt de spits - met een biertje in zijn hand - zeer blij te zijn met de verlengde verbintenis.

"Ik ben supertrots de aankomende seizoenen weer in het oranje te spelen en hoop dat we snel weer succesvol zullen zijn met FC Volendam", wordt Veerman geciteerd op de clubsite.

Aanstaand technisch directeur Patrick Busby is bovendien verheugd met het langer vastleggen van de geboren Volendammer. "Henk behoeft geen introductie. FC Volendam is ontzettend blij om Henk weer in de armen te sluiten."

"Als topscorer van de KKD maakt hij zijn rentree via de voordeur; dat typeert Henk", aldus Busby. "Ik kan alleen maar zeggen dat we heel erg blij en trots zijn dat we volgend seizoen een Volendamse voorhoede hebben met Veerman en Mühren."

Veerman speelde reeds tachtig wedstrijden voor FC Volendam. Volgend seizoen kan de nummer 9, die eerder in Nederland ook al speelde voor sc Heerenveen en FC Utrecht, dus de grens van honderd wedstrijden doorbreken.



