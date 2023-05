Henk ten Cate stipt fout aan die Alfred Schreuder als trainer van Ajax maakte

Zaterdag, 13 mei 2023 om 08:57 • Jordi Tomasowa

Alfred Scheuder is dit seizoen bij Ajax tegen ‘heel veel problemen’ aangelopen”, zo zegt Henk ten Cate. De kersverse assistent-bondscoach van Suriname had Schreuder in het verleden onder zijn hoede bij NAC Breda. Ten Cate kijkt ervan op dat zijn voormalig pupil er niet in is geslaagd om te slagen bij Ajax.

Schreuder werd eind januari na een reeks van zeven Eredivisie-wedstrijden op rij zonder zege door de clubleiding van Ajax op straat gezet. Volgens Ten Cate is de vijftigjarige oefenmeester tot zijn ontslag tegen ‘heel veel problemen’ is aangelopen. “Waarbij hij ongetwijfeld ook fouten heeft gemaakt”, zegt Ten Cate tegenover De Telegraaf. “Qua opstelling is hij niet altijd even gelukkig geweest in zijn keuzes.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Cate, die clubs als Ajax, Barcelona en Chelsea achter zijn naam heeft staan, werkte tussen 2000 en 2003 bij een financieel noodlijdend NAC ook onder moeilijke omstandigheden. “Daardoor weet ik dat stabiliteit in een voetbalorganisatie heel belangrijk is. Als het in de top rustig is, dan is het beneden op de werkvloer ook rustig. Gerommel bovenin sijpelt door.”

Ten Cate stelt dat Schreuder ook niet door clubleiding van Ajax is geholpen. “En dan wordt alles bij Ajax ook nog eens drie keer uitvergroot, terwijl hij daarnaast de pech had dat de club uit een heel succesvolle periode kwam. De verwachtingen waren met deze selectie daardoor veel te hoog.” Door het verlies van de bekerfinale tegen PSV sluit Ajax het seizoen voor het eerst sinds 2018/19 af zonder prijs.

Dat Schreuder het niet bij Ajax heeft gered, verbaast Ten Cate wel. “Vooral omdat hij bij Club Brugge óók onder moeilijke omstandigheden was ingestapt en direct kampioen werd, nadat hij het vrij snel op de rit had gekregen. Ik zie in Alfred ook nog altijd een potentiële topcoach. Ik ken wereldwijd bijna geen coach die nooit is ontslagen.” Schreuder was na zijn ontslag bij Ajax dicht bij een dienstverband bij Leeds United, maar de Italiaanse eigenaar Andrea Radrizzani zou zijn komst op het allerlaatste moment hebben tegengehouden.