Henk Spaan vreest vertrek van talent bij Ajax: ‘Had allang invalbeurten bij het eerste moeten krijgen’

Henk Spaan hoopt dat Ajax de negentienjarige Gerard Alders kan behouden. De jonge rechtsback geniet belangstelling van FC Twente en de journalist van Het Parool zou het niet vreemd vinden als het talent daarop ingaat.

In zijn eigen rubriek zoomt Spaan in op recente uitspraken van technisch directeur Alex Kroes. “Eén stelling van Kroes kon ik niet volgen: er moest meer hardheid komen in de jeugdopleiding.”

“Hardheid ten opzichte van opgroeiende kinderen en pubers ligt achter ons. De ouders praten mee. Het zijn niet de bully’s die school maken, het is empathie die jonge voetballers op een hoger plan brengt”, luidt de mening van Spaan.

Spaan hoopt op meer kansen voor Ajax-talenten. “De Toekomst moet uitkijken dat een voetballer als Gerald Alders niet ingaat op een aanbieding van FC Twente, de club die beter uit zijn doppen kijkt dan die gewenste harde mannen in Zuidoost.”

Spaan ziet in de Amsterdammer een ‘natuurlijke leider’. “Alders had allang invalbeurten bij het eerste moeten krijgen. Nog iets: Damián van der Vaart verlengen en Bounida nog geen aanbieding doen, is kwalitatief gezien best komisch.”

Ajax heeft de toekomst van Alders overigens nog steeds in eigen handen. De rechtsbenige verdediger ligt in Amsterdam nog tot medio 2026 vast. Alders speelde al 36 officiële wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Indien Twente de vleugelverdediger wil overnemen van Ajax, zal technisch directeur Arnold Bruggink een bod moeten uitbrengen. Het DuitseTransfermarkt schat de huidige marktwaarde van Alders op zo’n 275.000 euro.