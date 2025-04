Heeft scheidsrechter Marc Nagtegaal drie penalty’s gemist tijdens Willem II - Ajax?

Na afloop van het Eredivisie-duel tussen Willem II en Ajax (1-2) is scheidsrechter Marc Nagtegaal een van de hoofdonderwerpen van gesprek op social media en bij de analisten. In de eerste helft besloot hij niet te fluiten na een mogelijke strafschop voor Davy Klaassen, terwijl hij in de slotfase een discutabel besluit nam na een duel tussen Emilio Kehrer en Kian Fitz-Jim. Ook gaf de leidsman geen strafschop na vermeend hands in de zestien van Erik Schouten.

Ajax boekte zondag met veel moeite een overwinning op Willem II. In Tilburg kwam Ajax in de eerste helft op een 1-0 achterstand, maar die werd na rust omgebogen in een 1-2 zege. Na afloop houden enkele controversiële beslissingen van Nagtegaal de gemoederen bezig op social media.

Voor rust leek de bal tegen de hand te komen van Willem II-er Schouten, maar hij floot niet. Ook Klaassen ging in de eerste helft tweemaal naar de grond in de zestien van Willem II. Zeker de eerste keer dacht onder meer analist Kees Kwakman aan een strafschop, maar Nagtegaal gaf die niet. "Bij het eerste moment tikte Klaassen in ieder geval wel de bal omhoog. Bij dat andere moment zet Klaassen gewoon zijn voet voor Lachkar (Amine red.) zet. Bij die eerste heb ik nog wel de meeste twijfels”, zei Kwakman in de rust voor de camera van ESPN.

In de blessuretijd van de wedstrijd appelleerde Willem II ook fanatiek. Kian Fitz-Jim leek Kehrer omver te lopen in de zestien, maar Nagtegaal zag er geen penalty in. Ook de VAR Jeroen Manschot steunde het besluit van de arbiter en liet hem niet naar het scherm komen.

“Kehrer doet dit slim”, oordeelt Kwakman bij het terugzien van de beelden. “Hij zet zich eigenlijk voor Fitz-Jim, die Kehrer niet zag. Hij zette zijn been voor Fitz-Jim, die tegen hem aanliep. Hij doet het slim, maar hij kan geven. Als Nagtegaal hem geeft, draait Manschot het nooit terug.”

“Het zijn wel veel penaltymomenten. Maar ik geef het je ook te doen als scheids”, verdedigt Kwakman. “Wij zien het drie keer en hij moet het meteen beslissen. Ik vind het knap als hij het gezien heeft.”

Op social media is het commentaar op Nagtegaal niet mals. “Nagtegaal miste een aantal momenten”, zo schrijft een gebruiker. “Nagtegaal en de VAR hadden vandaag iets aan hun ogen”, zegt een ander.