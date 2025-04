Ronald Koeman spreekt zich lovend uit over één speler: 'Geweldig, ik wist niet dat hij dit kon'

Ronald Koeman heeft tijdens de Ronald Koeman Cup, een jaarlijks georganiseerd golftoernooi in Barcelona, de tijd genomen om met de NOS te spreken over verschillende voetbalgerelateerde zaken. De bondscoach van het Nederlands elftal ging in op Francesco Farioli, de vrije trappen van Declan Rice en het WK voor clubs.

Allereerst de stand van zaken in de Eredivisie, waar Ajax met Farioli lijkt af te stevenen op het landskampioenschap. “Ik begrijp dat mensen een mening hebben over het spel van Ajax, maar ik vind het ontzettend knap wat daar tot stand is gekomen met de nieuwe trainer.”

“Natuurlijk kan het altijd leuker of beter, maar Ajax gaat wel gewoon kampioen worden, al mag PSV die voorsprong ook niet verspelen met de selectie die ze hebben”, besluit de voormalig trainer van zowel Ajax als PSV.

Over Declan Rice, die dinsdagavond tegen Real Madrid (3-0) twee vrije trappen scoorde, had de bondscoach, die tijdens zijn loopbaan als speler regelmatig een vrije trap tegen de touwen schoot, lovende woorden. “Ik wist niet dat hij dit kon, geweldig.”



“Het is een uitstervend ras. Trainers laten spelers niet meer oefenen op afwerken vanwege het drukke schema”, waarmee Koeman bij zijn laatste onderwerp is aanbeland.

“Dat WK voor clubteams… Ik heb eerlijk gezegd helemaal niets met dat toernooi”, verzucht Koeman. “Het is absurd, absurd. Als je ziet hoeveel blessures we bij het Nederlands elftal steeds hebben. Ieder land heeft er last van. Het komt door het aantal wedstrijden dat er tegenwoordig gespeeld wordt.”

Het WK voor clubs gaat vanaf 14 juni 2025 van start in de Verenigde Staten. Het deelnemersveld is flink uitgebreid, waardoor het aantrekkelijker moet worden om naar te kijken. Deelnemers ontvangen een startpremie van vijftig miljoen euro.