Henk Fraser onthult hoelang Mohamed Ihattaren momenteel kan spelen

Henk Fraser heeft voor aanvang van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax een update gegeven over de fitheid van Mohamed Ihattaren. De 22-jarige linkspoot zit zondagmiddag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van RKC.

Ihattaren staat sinds 19 september onder contract bij RKC en onthulde na zijn presentatie in een interview dat hij momenteel 87 kilo weegt. Fraser heeft de middenvelder annex buitenspeler nu anderhalve week gezien en deelt voor de camera’s van ESPN zijn eerste conclusie.

“Het is duidelijk dat er nog werk aan de winkel is voor Mo”, aldus Fraser, die niet ontevreden is over de eerste week van Ihattaren. “Hij heeft een doel en een basisconditie, anders nemen we hem niet eens bij de groep. Hij heeft een hele goede inbreng in zijn totaliteit qua energie.”

Fraser verklaart ook waarom RKC de Utrechter heeft vastgelegd. “Hij is een speciale voetballer die heel veel factoren heeft waardoor wij hem er graag bij willen hebben.”

Toch wil Fraser de verwachtingen temperen. “We willen hem er graag bij hebben, maar moeten ook reëel zijn. We weten waar hij vandaan komt en waar hij heel graag naartoe wil. Wat ik al zeg: we zijn er om elkaar te helpen. Hij kan ons helpen op de lange termijn en wij willen hem ook graag helpen omdat het gewoon een fantastische vent is.”

Wanneer presentator Hans Kraay junior voorstelt dat Ihattaren tegen Ajax een kwartier kan invallen, lijkt Fraser die keuze ook gemaakt te hebben. “Pin me er niet op vast, maar iets in die richting zou het wel kunnen zijn.”

Mogelijk gaat Ihattaren tegen zijn oude club Ajax dus nog een kwartier invallen. Zijn laatste officiële wedstrijd als profvoetballer dateert van 6 mei 2022. Toen speelde Ihattaren met Jong Ajax gelijk tegen De Graafschap (1-1).