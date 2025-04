Henk Fraser en RKC Waalwijk nemen nu al besluit over aflopend dienstverband

Henk Fraser stopt na dit seizoen bij RKC Waalwijk. Dat nieuws meldt De Telegraaf donderdagochtend. De 58-jarige trainer hoopt op een uitdaging in het buitenland.

In gesprek met journalist Jeroen Kapteijns laat Fraser weten dat hij een buitenlands avontuur ambieert. “Die droom heb ik al langere tijd. Twee jaar geleden was er de kans om aan de slag te gaan in Qatar. Dat heb ik toen niet gedaan, omdat ik mijn woord al gegeven had aan Mo Allach en ik dat niet wilde breken.”

“Ik heb toen wel meteen aan Mo aangegeven, dat ik het voor twee jaar wilde doen en dat ik daarna alsnog over de grens wilde gaan kijken. Dat moment is bijna aangebroken”, aldus Fraser.

Technisch directeur Allach vertrekt na dit seizoen naar FC Groningen. Ook de hoofdtrainer is dus bezig aan zijn laatste maanden in Waalwijk.

Fraser heeft nog één missie in het Mandemakers Stadion. “De komende periode ga ik er alles aan doen om te proberen RKC in de Eredivisie te houden. Dat is een pittige klus, maar het kan nog steeds.”

“We blijven ervoor strijden om deze club in de Eredivisie te houden, want ik heb RKC leren kennen als een heel fijne club om te werken”, besluit Fraser.

RKC staat momenteel op de zeventiende plek in de Eredivisie, waardoor directe degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie dreigt. De achterstand op nummer zestien Willem II bedraagt momenteel vijf punten.