Maurits Hendriks heeft dinsdagavond voor het eerst publiekelijk gereageerd op zijn vertrek bij Ajax. In het programma Humberto à Paris van RTL 4 spreekt de voormalig bestuurder onder meer over de aanstelling van Sven Mislintat en de druk die hij voelde bij de Amsterdammers.

“Het is slecht afgelopen bij Ajax. Pijnlijk”, zo begint Hendriks in gesprek met presentator Humberto Tan. “Mijn analyse? Als die in één zin te geven zou zijn, zou ik dat doen.”

“Ik vind het allereerst pijnlijk voor de club, dat die zó ver wegzakt. Het is ook teleurstellend, want er werken goede mensen en iedereen doet ongelooflijk zijn best. Ik ben ambitieus en sommigen noemen mij een perfectionist, dus dat is teleurstellend. Ik heb niet kunnen brengen wat ik wilde brengen.”

Hendriks kreeg in zijn periode in Amsterdam onder meer het verwijt hoofdverantwoordelijk te zijn geweest voor de aanstelling van toenmalig directeur voetbalzaken Mislintat, maar daar is volgens hem geen sprake van.

“In principe hoorde het kiezen van Mislintat niet tot mijn takenpakket. We hebben het besluit als directie genomen. Die beslissing is gezamenlijk. Ik heb, net als de andere directieleden, ook gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten, waaronder Sven Mislintat.”

“Het is niet zo dat hij op mijn aandringen gekozen is. Ik kende Sven helemaal niet. Ik had nog nooit van Sven Mislintat gehoord. En ook niet van de overige kandidaten. Ik heb geen achtergrond in het voetbal, maar in de olympische sporten. Hij is gewoon voorgedragen door een bureau dat Ajax had ingeschakeld. Vervolgens hebben we, onder meer met Edwin van der Sar, een keuze gemaakt.”

Tot slot blikt het voormalig directielid terug op zijn eigen functioneren en op wat hij anders had kunnen doen. “Ik had rustiger moeten beginnen en meer draagvlak moeten creëren binnen de club. Ik dacht ook: het is Ajax, en veel zaken konden nog veel beter. Maar ik ben misschien te hard van stapel gelopen”, aldus Hendriks.

