Henderson verklaart waarom hij de winnende penalty voor Ajax niet nam

Jordan Henderson is blij dat de penaltyreeks tegen Panathinaikos tot een goed einde is gekomen. De middenvelder van Ajax benutte zelf een strafschop, maar hij geeft de credits aan doelman Remko Pasveer en Anton Gaaei. Henderson gunde Gaaei de winnende strafschop, want eigenlijk was de Engelsman aan de beurt om de laatste binnen te schieten.

Na een 0-1 nederlaag in reguliere speeltijd en een doelpuntloze verlenging wist Pasveer liefst vijf van de zeventien penalty’s van Panathinaikos te keren. Mede daardoor wist Ajax zich donderdagavond te plaatsen voor de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

“Ik denk niet dat ik ooit zo’n lange reeks heb meegemaakt”, zegt Henderson voor de camera van Ziggo Sport. “Misschien een keer met Liverpool tegen Chelsea, maar niet zó lang denk ik. Penaltyseries zijn altijd lastig, maar gelukkig konden we dankzij Passy winnen en doorgaan naar de play-offs.”

Henderson zou uiteindelijk de winnende strafschop nemen, maar het was Anton Gaaei die plotseling naar voren stapte om binnen te schieten na de misser van Tonny Vilhena. Daar is een verklaring voor.

“Anton kwam naar me toe. We vroegen de scheidsrechter of hij het goed vond als we de volgorde van nemers zouden aanpassen. Hij zei dat het geen probleem was om na onze elfde strafschop te wisselen.”

“Toen Brobbey zijn strafschop had gemist, vroeg Anton aan me: ‘Als zij scoren mag jij jouw penalty nemen, maar mag ik jouw penalty nemen als zij missen?’ Ik zei dat hij hem moest nemen, haha.”

“Maar om eerlijk te zijn denk ik dat hij ze beter neemt dan ik. Hij verdient dit moment en hij heeft er hard voor gewerkt. Of dat me een echte aanvoerder maakt? Nee, ik wilde die strafschop gewoon niet nemen”, besluit Henderson schaterlachend.