Jordan Henderson reageert veelzeggend als hem gevraagd wordt naar toekomst bij Ajax

Jordan Henderson blijft gewoon bij Ajax, als het aan hem ligt. Dat vertelt de 34-jarige aanvoerder na afloop van het met 0-1 gewonnen duel met Panathinaikos. "Ik ben gekomen om te helpen en dat wil ik nog jaren blijven doen", zegt hij bij Ziggo Sport.

Als Henderson wordt gevraagd hoe hem het leven in Amsterdam bevalt, antwoordt hij positief. “Ik ben heel erg blij wat betreft het voetbal, met de nieuwe coach, de nieuwe trainersstaf en de nieuwe energie.”

De aanvoerder reageert dan lachend op de vraag of hij deze transferperiode nog vertrekt. “Dit wordt me echt elke dag gevraagd”, klinkt het. “Als het aan mij ligt, dan blijf ik. Ik hoor de media altijd praten over een vertrek, maar ik weet echt niet waar dat vandaan komt.”

De middenvelder maakt er geen geheim van dat hij graag in de hoofdstad blijft. “Als je iemand wil vragen, vraag het dan aan Alex (Kroes, technisch directeur, red.) of de eigenaren. Maar ik wil gewoon focussen op het team helpen, daarvoor ben ik hier gekomen en dat wil ik de komende paar jaar blijven doen.”

“We moesten diep gaan in de tweede helft, maar om hier in Griekenland met 0-1 te winnen is een goed resultaat met het oog op volgende week", analyseert de controleur de wedstrijd vervolgens. "Ik denk dat we tevreden kunnen zijn."

“Ik doe wat ik kan doen om de jongens te helpen en te doen wat de coach van me vraagt", aldus de aanvoerder. Ronald de Boer kaart aan dat er in balbezit en in de transitie nog wel winst te behalen valt voor de Amsterdammers.

Henderson beaamt dat. “Ja, ik denk dat we af en toe nog wel wat beter onder de druk uit hadden kunnen voetballen. Ik denk dat we de wedstrijd beter hadden kunnen controleren, zeker in de tweede helft. Dus dat kunnen we zeker nog verbeteren.”

Henderson speelt in het nieuwe systeem van Francesco Farioli in een voor hem nieuwe rol, zo legt hij uit. “Ik vind het heel leuk”, wijst de voormalig Liverpool-speler op dat gegeven. “Het is anders en ik heb de afgelopen twee maanden veel geleerd. Het biedt een nieuwe stimulans om je een nieuwe positie eigen te maken.”

Sinds de entree van Farioli denkt Henderson dat Ajax ‘enkele grote stappen’ heeft gezet. “Maar er is uiteraard nog altijd ruimte voor verbetering. Er is een lange weg te gaan voor ons als team, maar ik zie verbeteringen en we werken heel hard. Consistentie is het allerbelangrijkste.”