Helmond Sport is voorlopig koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders wonnen in een vermakelijk duel met 2-3 van Jong AZ en komen daardoor op 21 punten. FC Den Bosch, dat ook op 18 punten stond, zag het thuisduel met Vitesse bij een 0-1 achterstand tijdelijk worden gestaakt door wanorde op de tribunes, al staat het inmiddels 3-2. FC Volendam versloeg SC Cambuur in een zeer mistig Leeuwarden.

Jong Ajax - Jong FC Utrecht 0-0

De eerste helft op Sportpark De Toekomst was weinig verheffend. De grootste kans was voor de bezoekers uit Utrecht. De schuiver van Adrian Blake werd echter gepareerd door doelman Charlie Setford. Ook na rust hielden beide ploegen elkaar in balans en vielen er nauwelijks kansen te noteren in Amsterdam. Logisch dus ook dat de wedstrijd in 0-0 eindigde.

Jong AZ - Helmond Sport 2-3

Helmond Sport kende de ideale start op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. Na een vlotlopende aanval kwam de bal terecht bij Théo Golliard, die met zijn uithaal voor de vroege 0-1 zorgde. Helmond Sport dacht met een voorsprong te gaan rusten, maar daar was in de 44ste minuut opeens Jayen Gerold: 1-1. Na rust kreeg Golliard het op zijn heupen en het schot van de Zwitser trof opnieuw doel: 1-2. Slechts twee minuten later trok Gerold de stand alweer gelijk. Supersub Justin Ogenia knalde de bal in de verre hoek voor de 2-3 voor Helmond Sport in minuut 72.

SC Cambuur - FC Volendam 1-2

Robert Mühren opende de score in de 24ste minuut voor FC Volendam, maar weigerde te juichen uit respect voor SC Cambuur, zijn oude club. Volendam verzuimde nadien om de voorsprong uit te breiden en had kort voor rust geluk toen een stiftje van Remco Balk geen doel trof. De Friezen trokken de stand kort na rust gelijk: Michael de Leeuw schoot keihard raak vanaf elf meter. Opluchting bij Cambuur na vier gemiste penalty's op een rij. Het was opeens heel mistig in het Kooi Stadion in de slotfase, maar ondanks het slechte zicht bleven beide ploegen op het veld. Brandley Kuwas tekende in minuut 92 voor de 1-2, maar dat heeft bijna niemand meegekregen.

TOP Oss - Telstar 1-1

Een dramatische start voor TOP Oss: Julian Kuijpers maakte hands in de derde minuut, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Zakaria Eddahchouri schoot vervolgens raak vanaf elf meter: 0-1. De thuisclub vocht na rust voor de gelijkmaker, terwijl Telstar loerde op de counter. Waar de bezoekers leken te gaan winnen, had Arthur Allemeersch ander plannen. Dankzij zijn late goal pakte TOP alsnog een punt op eigen veld.

VVV-Venlo - FC Dordrecht 2-3

Thijme Verheijen had er zin in bij VVV-Venlo en bracht de Limburgers al na zeven minuten op voorsprong. Slechts zes minuten later was het gelijk: een voorzet werd ongelukkig in eigen doel gewerkt door VVV-verdediger Emmanuel Gyamfi: 1-1. Diezelfde Gyamfi kreeg rood toen hij de doorgebroken Daniël van Vianen neerhaalde. Met tien kwam VVV wel op 2-1: Verheijen schoot na een voorzet vanaf rechts raak in de rechterhoek. Na 56 minuten kon VVV-doelman Jan de Boer wel door de grond zakken toen hij een schot van Jaden Slory door zijn handen zag glippen: 2-2. Diezelfde Slory bracht kort voor tijd de 2-3 op het scorebord.

ADO Den Haag - Roda JC 3-0

ADO Den Haag kende een gemakkelijke avond tegen Roda JC. Na een kwartier spelen kroop Joel Ideho voor zijn man en zorgde hij met de kop voor de 1-0. Direct na rust was het Sekou Sylla die de voorsprong vergrootte naar 2-0.

Daryl van Mieghem tekende vervolgens een kwartier voor tijd voor de beslissende 3-0.

De Graafschap - Jong PSV3-1

Jong PSV trad tegen De Graafschap aan met miljoenenaankoop Adamo Nagalo in de basis. De international van Burkina Faso kende geen lekker begin en ging al vroeg in de fout met een eigen goal uit een corner: 1-0. Na slordig balverlies achterin bij Jong PSV schoot Tristan van Gilst kort daarna met een harde knal in de korte hoek de 2-0 binnen.

Voor Nagalo bleef het optreden tegen De Graafschap tot een half uur beperkt. De 22-jarige verdediger moest geblesseerd het veld verlaten. Op slag van rust wisten de Eindhovenaren via een rake kopbal van Jesper Uneken nog wel wat terug te doen: 2-1. Tristan van Gilst wist met zijn tweede treffer van de avond voor de 3-1 te zorgen.

Excelsior - MVV Maastricht 3-2

MVV kwam goed uit de startblokken dankzij een doelpunt van Ilano Silva Timas, die een voorzet goed binnentikte bij de tweede paal: 0-1. Excelsior deed vervolgens wat terug via Seydou Fini: 1-1.

Op slag van rust ging het achterin mis bij de Rotterdamers. Doelman Calvin Raatsie kwam te laat uit zijn goal en zag Seb Loeffen de bal over hem heen in het eigen goal schieten: 1-2. Na een handsbal in de 85e minuut zorgde Mike van Duinen met een beheerste panenka voor de gelijkmaker: 2-2.

In de blessuretijd was het Excelsior die uiteindelijk aan het langste eind trok. Een van richting veranderd schot van Jerolldino Bergraaf was doelman Romain Matthys te machtig: 3-2. Na het gooien van bekers uit het uitvak werd de wedstrijd nog even stil gelegd.

FC Eindhoven - FC Emmen 0-3

Bij FC Emmen was Kélian Nsona de gevierde man. De Fransman kapte vanaf links naar binnen, glipte langs twee man en krulde schitterend raak in de korte hoek: 0-1. Na rust tekende Nsona ook voor de 0-2.

In de slotfase maakte Nsona zijn hattrick compleet en mocht hij de wedstrijdbal mee naar Emmen nemen. De 22-jarige aanvaller tikte een rebound binnen en tekende daarmee voor zijn zesde doelpunt van het seizoen.